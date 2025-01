Mike McCarthy dejará el puesto de entrenador de los Cowboys

Dallas. Mike McCarthy no seguirá como entrenador de los Vaqueros de Dallas, quienes están apunto de cumplir tres décadas desde su último título del Super Bowl, informó una fuente cercana a The Associated Press

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque aún no se ha anunciado una decisión. Indicaron que el propietario de los Cowboys Jerry Jones y McCarthy acordaron el cambio de rumbo.

El contrato del entrenador expiró después de una temporada con foja de 7-10. Dallas alcanzó un registro de 12-5 en cada uno de los tres años anteriores, pero no ha logrado superar la ronda divisional de los playoffs de la NFC desde su último Super Tazón al final de la temporada de 1995.

El contrato de McCarthy finalizó el 8 de enero y los Vaqueros tenían una ventana de negociación exclusiva hasta el martes, pero las partes decidieron separarse antes de la fecha límite.

Al menos otro equipo de la NFL sondeó interés en los últimos días por el entrenador de 61 años que ganó un Súper Tazón con Green Bay.

La próxima temporada será la trigésima para los Vaqueros desde que ganaron el último de sus cinco títulos del Súper Tazón durante la temporada de 1995. Ni siquiera han pasado de la ronda divisional de los playoffs de la NFC desde entonces.

Antes de tomar el trabajo en Dallas, después de alejarse una temporada completa, McCarthy estuvo con los Empacadores durante 13 campañas con un récord de 125-77-2 de 2006 a 2018. Firmó una marca de 10-8 en los playoffs y llevó a Green Bay a un título del Súper Tazón ganado en el estadio AT&T, la casa de los Vaqueros, hace 14 años.

También hubo otros juegos de campeonato de la NFC para McCarthy en Green Bay, y eso es lo que Jones imaginó —y más— cuando contrató al entrenador en 2020 después de que Jason Garrett nunca llegara tan lejos en 10 años.

McCarthy terminó con una foja e 50-38 en Dallas, incluyendo una marca de 1-3 en los playoffs. Eso incluyó la temporada pasada, cuando los Cowboys fueron campeones del Este de la NFC y habían ganado 16 juegos consecutivos en casa antes de quedar abajo por 32 puntos en el último cuarto de la derrota 48-32 en el juego de comodines contra los Empacadores, séptimos sembrados.

Dallas jugó los últimos nueve juegos de esta temporada sin el quarterback Dak Prescott debido a un desgarro en el tendón de la corva. El principal receptor CeeDee Lamb, el escolta Zack Martin, el esquinero Trevon Diggs y el defensor DeMarcus Lawrence también terminaron la temporada en la reserva de lesionados.

Garrett tuvo la segunda mayor duración como entrenador en la historia de la franquicia. Tom Landry, un miembro del Salón de la Fama, fue el entrenador de los Vaqueros durante las primeras 29 temporadas, el mismo número de campañas han transcurrido desde que ganaron su último Súper Tazón. Jones despidió a Landry, ganador de dos campeonatos, cuando compró al equipo de Dallas antes de la temporada de 1989.

Solo 12 entrenadores de la NFL tienen más victorias en temporada regular que las 174 de McCarthy, que aún están muy por detrás del récord de 328 de Don Shula. Los únicos entrenadores activos con más victorias que McCarthy son Andy Reid (302 victorias en 29 temporadas) y Mike Tomlin (183 victorias en 18 temporadas).

El próximo entrenador de Jones será el noveno con el equipo. Contrató a Jimmy Johnson procedente de la Universidad de Miami, y los Vaqueros ganaron Súper Tazones consecutivos en las temporadas de 1992-93 antes de que los compañeros de equipo en la Universidad de Arkansas tuvieran una separación amarga.

Barry Switzer remplazó a Johnson, miembro del Salón de la Fama, y ganó un Súper Tazón en su segunda temporada, pero fue despedido dos años después tras una temporada con foja de 6-10. Bill Parcells, otro miembro del Salón de la Fama, llevó a Dallas a los playoffs dos veces en cuatro temporadas de 2003 a 2006 pero perdió en la ronda de comodines en ambas ocasiones.