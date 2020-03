Miguel Herrera vería justo que Liga MX de título a Cruz Azul

La crisis sanitaria a nivel mundial ha provocado la suspensión de la Liga MX, por lo que, en caso de no reanudarse, ya se hacen proyecciones para definir el Clausura 2020, una de ellas es darle el título a Cruz Azul, algo que Miguel Herrera vería justo, aunque también tiene otra opción.

En entrevista con ESPN, el entrenador de las Águilas consideró que sería justo que la Liga MX otorgue el campeonato a La Máquina, equipo al que consideró como el mejor tras las primeras diez fechas de la temporada.

“Si puede ser una parte justa porque, al fin de cuentas, el que va de líder lo ha hecho bien en lo que va del torneo y eso es importante, pero todos arrancamos con una idea, aunque si se lo llegan a dar al líder, pues también, merecido porque por algo hizo 10 fechas buenas para poder estar en la parte de arriba de la tabla”

Miguel Herrera. DT América

Herrera preferiría anular el torneo

Sin embargo, el estratega de las Águilas hizo otra propuesta. El ‘Piojo’ señaló que preferiría que el torneo quede anulado; es decir, sin decretar a un campeón, como si no hubiera existido.

“Me parece que preferiría que el torneo no se tomará en cuenta. Nosotros tenemos un torneo bien especificado, con una reglas especificadas de inicio y cambiarlas sobre la marcha no es un beneficio para todos, ni para los 18 equipos”.

Y es que el reglamento de la Liga MX señala que un torneo podrá ser suspendido por causas de fuerza mayor; no obstante, no menciona cómo se definiría en caso de no reanudarse.

La opción más viable es que se realice una junta entre los dueños de los diferentes equipo para llegar a un acuerdo: establecer un método diferente, decretar a un campeón o simplemente anular el torneo.

Cruz Azul se encuentra como líder del Clausura 2020 tras diez jornadas disputadas con un total de 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y solo dos derrotas.

Fuente: SDP