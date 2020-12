Miguel Herrera: Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos

El director técnico Miguel Herrera se pronunció a través de una carta luego de haber sido destituido como timonel del Club América.

A través de sus redes sociales fue que el ‘Piojo’ escribió su sentir luego de ser destituido tras pasar más de tres años en la institución azulcrema.

“Agradezco al Club América, tanto directiva como staff y jugadores, así como a toda la gente que lo conforma por su apoyo incondicional en todo momento”, escribió Herrera.

El técnico se dijo agradecido con la afición y la exigencia que mostraron para ayudarlo a crecer en su carrera, aunque admitió tristeza por no haber conseguido los objetivos trazados.

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que está institución y la afición se merecen”, agregó.

Miguel Herrera se va del equipo luego de un 2020 para el olvido, donde no lograron levantar ningún título, tanto en Liga MX como en la Concachampions.

Por Cadena Noticias