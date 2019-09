Míchel quiere unos Pumas sin miedo ante América

A pesar de que el técnico de los Pumas, Miguel González, Míchel “entiende” la rivalidad que hay ante el América, espera que sus jugadores no le den una mayor importancia de la que merece al partido que sostendrán el sábado contra las Águilas.

“En lo anímico no se les puede decir que es un partido más, que salgan a divertirse. La mejor diversión es ganar y para ganar hay que hacer las cosas bien. Claro que no es un partido más, pero no podemos tomarlo como algo muy muy especial porque entonces nos distraeríamos”, opinó el estratega en conferencia de prensa.

Míchel utilizó una metáfora cuando fue cuestionado por el continuo discurso del técnico americanista, Miguel Herrera, quien habitualmente califica a dicha institución como la más grande del futbol mexicano.

“Mi madre me dice que yo soy más guapo también y tengo que creerle”, dijo mientras sonreía.

Asimismo, el entrenador español destacó la calidad con la que cuenta el plantel azulcrema y espera que puedan recuperar a la mayor cantidad de jugadores lastimados.

“El que haya lesionados no es bueno en el aspecto humano y deportivo. El rival es muy bueno, no sólo en México, sino a nivel continental e intercontinental. Nosotros sabemos que con cualquier equipo que pongan sobre el terreno de juego va a ser un rival muy duro”, señaló.

Por su parte, tres futbolistas del conjunto universitario no pudieron estar presentes en el primer entrenamiento de la semana. Tal es el caso de Pablo Barrera, quien hizo trabajo diferenciado para recuperarse de algunas molestias, Martín Rodríguez, quien atendió un “problema doméstico” y Alan Mozo, concentrado con la Selección Mexicana Sub 22. Se espera que todos ellos puedan reintegrarse al trabajo mañana y estén disponibles para enfrentar al América.