Michael Jordan gana más dinero que Messi, Neymar o Brady solo ¡por la venta de tenis!

Michael Jordan se convirtió en el mejor basquetbolista en la historia de la NBA, pero cuando recién iniciaba su carrera, pocos apostaron por él, al grado que algunas marcas como Adidas y Converse no se arriesgaron a patrocinarlo; fue Nike quien lo hizo y hoy la venta de su calzado representa una fortuna para el exjugador de los Chicago Bulls, según cuenta en The Last Dance.

Jordan, quien se retiró el 14 de junio de 1998 aunque después regresó a las duelas en 2001, percibió 145 millones de dólares en 2019 (según la revista Forbes), lo que lo convierte en el deportista retirado que más gana al año incluso por encima de figuras como Lionel Messi, Neymar, Tom Brady, Rafa Nadal y Kevin Durant.

La historia cuenta que en su momento, Jordan no quería a Nike, pese que en los 80 pocos atletas podían darse el lujo de tener patrocinio y en 1984 Jordan solo era una promesa del basquetbol.

Larry Bird y el Magic Johnson dominaban la NBA y Converse solo apostaba por ellos, por lo que no se arriesgó con Jordan, quien brincaba del basquetbol colegial al profesional con los Chicago Bulls.

Nike quería dar el salto de atletismo a otros mercados y Jordan era su oportunidad, pero él quería Adidas; sin embargo, esta marca nunca se decidió a realizar una oferta, por lo que tuvo que aceptar a la de la palomita.

LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE NIKE

Nike le ofreció dos autos, 500 mil dólares por cinco años y calzado especial para él, pero todo si cumplía con las siguientes condiciones: Mantener un promedio de 20 puntos por juego Ganar el premio al ‘Novato del Año’ Jugar en el partido de las Estrellas de la NBA Jordan cumplió con todas las condiciones y fue el primer atleta de color en ser la imagen de una marca como Nike y el jugador utilizó unos tenis que no eran blancos, lo cual molestó a la NBA y fue multado con cinco mil dólares cada vez que los usaba, lo cual a los de la palomita les importó poco y siguieron pagando la sanción.

Los Air Jordan salieron al mercado en abril de 1985, generando 70 millones de dólares de ganancia en solo un mes. Hoy existen más de 34 modelos.

https://www.mediotiempo.com/basquetbol/nba/michael-jordan-gana-dinero-messi-neymar-venta-tenis?fbclid=IwAR2MbckrMr82ywT-cTSYUdNaYLSIDZlShc7pyYnudUq2QpNRKhyQCLfot6g