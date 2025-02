“Mi carrera está arruinada; temo por mi seguridad”: Francisco Tede

En un video que tiene una duración de un minuto, Francisco Tede, ex futbolista profesional y que recién fue sancionado con 16 años fuera del futbol profesional por amaño de partidos en Correcaminos de la Liga de Expansión, dio las primeras declaraciones tras la sanción.

En su red social Instagram, el oriundo de Poza Rica y que pertenecía a Correcaminos desde hace siete años, pidió que lo dejen en paz.

El mensaje de Francisco Tede en redes sociales

“Quiero pedirles de la manera más atenta que ya no creen más especulaciones, ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya me manden mensajes preguntándome”, escribió el exfutbolista.

Además dijo que teme por su seguridad y que ha pasado momentos complicados ya que su carrera está terminada.

Información de Record