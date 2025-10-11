México Sub-20 buscará llegar a Semifinal del Mundial por primera vez

Es la Selección Mexicana Sub 20 la que ilusiona al País, la que tiene en Gilberto Mora a su niño maravilla y la que puede vengar las históricas eliminaciones de otros representativos ante Argentina, que otra vez se cruza en el camino en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo que se celebra en Chile.

Un fervor similar se produjo hace 18 años con la entonces Sub 20, conformada por la mayoría de los «niños héroes» campeones del Mundial Sub 17 en 2005.El sueño acabó en Cuartos, cuando Ángel di María dio un pase de crack a Maxi Moralez, cuyo tiro fue ligeramente desviado por el «Cata» Julio César Domínguez. Una semana después, los argentinos se coronaron.

CANCHA charló con Efraín Juárez, uno de los protagonistas de aquel juego en Canadá 2007 y quien ahora da la clave de cómo encarar al usual verdugo.

Información tomada de Agencia Reforma