México puso ‘jogo bonito’ y sacó empate a Brasil en debut del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana inició su camino en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA en Chile con un empate 2-2 ante Brasil, en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, rescatando el punto sobre el final.

El cuadro que dirige Eduardo Arce se plantó con personalidad en Santiago ante una favorita para llevarse el torneo, con un sólido mediocampo encabezado por Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel.

México se adelantó temprano

Y precisamente a los 10 minutos apareció la calidad de Mora, quien conquistó la Copa Oro con la Selección Mayor, pues se desmarcó para poner un centro medido a Tahiel Jiménez, quien remató de cabeza picado.

El guardameta Otavio se lanzó perfecto para tapar, pero el balón quedó servido para que Alexei Domínguez, elemento de Pachuca, llegara sin marca a empujar para firmar el 1-0 a favor del Tricolor en suelo chileno.

#Sub20 | Acá les dejo el GOOOOOL con el que abrimos el marcador en nuestro debut ante Brasil en el Mundial. Alexéi luego de una gran jugada entre Gil Mora y Tahiel Jiménez.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/AoZqbbbwTG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Remontada de la Canarinha

Pero diez minutos después cayó la igualada cuando César Garza despejó una pelota al centro del campo y ahí apareció Coutinho para inventarse un zurdazo potente que superó la estirada de Emmanuel Ochoa.

Ya en la segunda parte, con ambos cuadros gozando de oportunidades, vino la viveza de Luighi, quien se anticipó a su marca y con un remate poco ortodoxo puso el balón a segundo palo, lejos de Ochoa para el 2-1 parcial.

Diego Ochoa se vistió de héroe

México no desistió y de a poco fue ganando terreno y en un tiro de esquina al 85′ encontró el 2-2 final cuando Gilberto Mora cobró al desmarque de Diego Ochoa, quien se elevó para rematar, un golazo.

No hubo para más, aunque Eduardo Arce estrenó la Tarjeta Verde pidiendo una revisión por un golpe sobre el arquero Ochoa pidiendo la tarjeta roja, pero esta no procedió y se quedó en amarilla.

Así México y Brasil inician con un punto, por debajo de Marruecos, que se apodera del liderato del Grupo C con un triunfo 2-0 sobre España. El próximo miércoles 1 de octubre el Tri se mide a los españoles en un choque de vida o muerte.

