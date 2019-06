La Selección Mexicana consiguió nueve puntos en la fase de grupos de la Copa Oro 2019. El Tri anotó 13 goles en tres partidos y solamente concedió tres. No obstante, el equipo dirigido por el “Tata” Martino dejó muchas dudas en su encuentro ante Martinica. Para vencer a los ticos, los aztecas tendrán que salir muy concentrados al terreno de juego.

Min 37.México no pierde ante Costa Rica gracias a un atajadón de Memo Ochoa.

Min 33.Jonathan dos Santos se lleva una tarjeta amarilla por cortar un avance de Cruz. El mediocampista del Tri está condicionado por lo que resta del partido.

Min 31.Costa Rica ha tenido la jugada más peligrosa del primer tiempo. Ese riflazo de Celso Borges estuvo a punto de entrar. México no renuncia a su estilo de juego y sigue paseando la pelota buscando abrir espacios.

Min 30.¡CERCAAAAAAAA! Celso Borges cobra de manera espléndida, la barrera desvía ligeramente el balón y de milagro no cantamos el primer gol del partido. La pelota pasó muy cerca del arco de Guillermo Ochoa.

Min 28.Costa Rica tiene un tiro libre a favor desde una posición inmejorable. ¿Será que los ticos consiguen el primer gol de la noche?

Min 25.El partido es de poder a poder, de ida y vuelta. Cuando Costa Rica se suelta el cabello, pone en predicamentos a Araujo y Salcedo.

Min 23.Amonestación para el “tico” Bryan Ruiz.

Min 22.Otra falta del conjunto “azteca” en medio campo.

Min 20.Carlos Salcedo se lleva la tarjeta amarilla por derribar a Joel Campbell en territorio mexicano.

Min 19.La banca de Costa Rica ya calienta, aunque parece que Borges podrá permanecer en el terreno de juego a pesar del duro golpe en la cara.

Min 16.México muestra otra vez peligro gracias a un centro de Pizarro que el defensor caribeño terminó despejando.

Min 12.El equipo centroamericano aprieta al Tri en la salida. Los dirigidos por Gustavo Matosas están haciendo un trabajo más que respetable en materia defensiva.

Min 11.El partido está atascado, tenso, algo nebuloso. México y Costa Rica se juegan demasiado en este enfrentamiento.

Min 10.Néstor Araujo se barre para despojar de la pelota a Fuller, pero comete falta en el trámite. Costa Rica tiene pelota parada a favor. El árbitro se guardó las tarjetas en esta ocasión.

Min 9. ¡WATSON! El corpulento central costarricense ganó una pelota por arriba y remató un tanto incómodo. Su cabezazo pasó lejos del arco de Guillermo Ochoa.

Min 6. El primer aviso de peligro por parte del Tri, mediante los botines de “Jona” Dos Santos que el arquero rival desvía sin aspavientos.

Min 3. Raúl Jiménez se bota del área para recibir la pelota. Fuller lo conectó por detrás y el Tri tiene pelota parada a favor.

Min 1. Inician las acciones. México intenta tocarle el balón a los “ticos” en el amanecer del encuentro.