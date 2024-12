México es el país con la mayor cantidad de futbolistas profesionales

En México hay alrededor de 9 mil 464 jugadores de futbol que son profesionales y militan en 244 clubes de diferentes estados y divisiones. Si la población total en el país ascendió en 2023 a 129.5 millones de habitantes, de acuerdo con estimaciones del Inegi, de cada 13 mil 683 personas sólo una consigue hacerse profesional en un deporte que se ha expandido a niveles nunca vistos, revela un estudio de la casa de apuestas deportivas Apuestivas.mx. Su alcance global, impulsado por audiencias cada vez más grandes, incide con fuerza en gran cantidad de fronteras geográficas y culturales.

Entre marzo y noviembre del año pasado, la FIFA envió cuestionarios a 211 asociaciones nacionales miembros. Luego cruzó las respuestas que recibió con otras fuentes de datos, para establecer una visión más amplia de los circuitos profesionales. El órgano que rige el balompié mundial definió a un jugador de esa clase como alguien que tiene un contrato escrito con un club y se le paga más por su actividad futbolística que los gastos en los que realmente incurre .

Luego de un recuento de las diferentes transferencias, el denominado FIFA Professional Football Report de 2023 ubicó a México como el país con el mercado de futbol profesional más grande en el planeta en términos de empleo, seguido de España (8 mil 560) e Inglaterra (5 mil 582). Argentina, de profundas raíces en este deporte y con la selección que lideró Lionel Messi para ganar la Copa en Qatar 2022, ocupó el séptimo lugar en el ranking detrás de Escocia, Turquía y Rusia.

El informe está escrito en clave matemática y contiene un grupo de datos que representan un número, pero también un concepto. Es la tragedia de la futbolización que vive nuestro país, no por el futbol, sino por la baja calidad del mismo , sostiene el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Jorge Bravo. Estamos ante una pobreza enorme de diversidad, porque a los medios de comunicación no les interesa promover una cultura del deporte más amplia. Han habido algunos intentos con el boxeo, la lucha libre y el tiro con arco, pero no son negocio .

Al cierre del año que está por terminar, la Liga Mx reportó la asistencia de 7.79 millones de personas a los estadios de futbol, con un promedio de 21 mil 419 espectadores por juego. Aunque aún sigue lejos del máximo que alcanzó en 2016 –8 millones 211 mil 373 aficionados–, el torneo reafirmó su posición como el más importante de la región y el sexto a escala mundial en promedio de asistencia , señaló la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el pasado 19 de diciembre.

Estabilidad financiera y estatus social

Los niveles de audiencia son otro punto en el mapa. En un listado de cifras que incluyen al público de Estados Unidos, el futbol mexicano registró un alcance total de 49.2 millones de televidentes, lo que equivale a un promedio de 6.83 millones de espectadores por jornada, según datos oficiales de la Liga. Como toda actividad económica, ese aumento gradual en el que cada vez más personas consumen el mismo deporte ha generado un gran ecosistema de empleos de jugadores, entrenadores, preparadores físicos y hasta personal de medios en plataformas de streaming.

La imagen del futbolista profesional que alcanza una estabilidad financiera y estatus social, y cuya demostración de riqueza se observa cada tanto en redes sociales, impacta en los jóvenes aficionados que pretenden brindar a sus familias las mismas oportunidades de mejora, como revela el número de la FIFA, agrega el analista. “Los medios tradicionales utilizaban el punto de rating para conocer cuántos hogares estaban viendo un partido de futbol. Ahora, las plataformas digitales pueden medir también el nivel socioeconómico de cada uno de los usuarios, lo que genera una nueva unidad de negocio”.

Una visión mercantil

Sobre esa visión mercantil, la FMF indicó que el valor de la Liga llegó en 2024 a 2 mil 747 millones de dólares, lo que significa un incremento de 30 por ciento en comparación con 2020, cuando se valuaba en 2 mil 115 millones. De la misma manera dio a conocer que suma actualmente 200 millones de aficionados, 6.3 por ciento más que el año pasado. El crecimiento de la industria ha llevado al desarrollo de infraestructura de apoyo, como academias juveniles, instalaciones de entrenamiento y programas de visorías, pero no siempre se refleja en oportunidades.

Según el estudio realizado por la casa de apuestas deportivas Apuestiva.mx, sólo una de más de 13 mil personas consigue hacerse profesional. El desempeño de los equipos, obligados a dar resultados para mantener ciertos acuerdos comerciales o la permanencia en una categoría, dificulta el acceso para los más jóvenes.

En ese sentido, el informe del Professional Football Report ofrece una imagen clara no sólo del estado general del juego en cada país, sino que también puede servir como herramienta de evaluación comparativa para el desarrollo futuro de mejores prácticas en los clubes, ligas y federaciones profesionales de todo el mundo , afirma Ornella Bellia, directora de Relaciones y Desarrollo del Futbol Profesional de la FIFA.

Tan sólo la pasada campaña en la Liga Mx, un total de 39 elementos de fuerzas básicas debutaron gracias a la regla de menores, normativa que incentiva a los clubes a fomentar el desarrollo de nuevos talentos. Aunque eso suma a la estadística de jugadores profesionales, pocos son los que se mantienen.