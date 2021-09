México derrota a Jamaica en primer partido de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

La Selección Mexicana de Futbol ganó la noche de este jueves su primer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En un partido a puerta cerrada bajo la lluvia en el Estadio Azteca, los mexicanos se impusieron con goles de Alexis Vega y Henry Martin y por Jamaica descontó Shamar Nicholson.

En un primer tiempo de interrupciones, con jugadores jamaicanos en el piso cada pocos minutos, México tuvo la posesión de la pelota por 71-29, pero le sirvió de poco porque dejó ir varias oportunidades de abrir el marcador.

En el 25 el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori remató mal de cabeza con todo a favor, después de lo cual Sebastián Córdova, Luis Romo, otra vez Funes Mori y Alexis Vega carecieron de buen tino al definir en el área.

Una falla de la defensa mexicana dejó a Norman Campbell con balón dominado delante de la portería defendida por Guillermo Ochoa, pero el guardameta reaccionó tiempo y salvó a los de casa.

Para la segunda parte México salió a buscar la puerta defendida por Andre Blake; en el 48 Vega intentó un gol de lujo y erró, pero dos minutos más tarde se hizo de un rebote de la defensa y de pierna derecha puso el 1-0.

En el 63, en un error de los caribeños en la salida, Funes Mori le puso un balón a Roberto Alvarado, quien solo frente a la puerta, estrelló la pelota en el palo.

Dos minutos después un error del defensa Jorge Sánchez dejó a los jamaicanos en posición ventajosa; Nicholson remató de zurda y empató 1-1.

Cuando más enredado estaba el duelo, Henry Martin se hizo de un balón en los lindes del área y de derecha puso la pelota en el ángulo para decidir la victoria de México, único equipo en ganar en el inicio de las eliminatorias de la Concacaf.

Este es el calendario que disputará la Selección Mexicana en la fase final de clasificación para el Mundial de 2022:

2 de septiembre – México vs Jamaica.

5 de septiembre – Costa Rica vs México.

8 de septiembre – Panamá vs México.

7 de octubre – México vs Canadá.

10 de octubre – México vs Honduras.

13 de octubre – El Salvador vs México.

Noviembre (fecha por definirse) – Estados Unidos vs México.

Noviembre (fecha por definirse) – Canadá vs México.

27 de enero – Jamaica vs México.

30 de enero – México vs Costa Rica.

2 de febrero – México vs Panamá.

24 de marzo – México vs Estados Unidos.

27 de marzo – Honduras vs México.

30 de marzo – México vs el Salvador.