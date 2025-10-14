Mexicana, Nix Koradi Azuara gana bronce mundial en Para Powerlifting

La seleccionada mexicana Nix Koradi Azuara Gutiérrez se llevó la medalla de bronce en la categoría +73 kg femenil del Campeonato Mundial de Para Powerlifting El Cairo 2025.

Con una marca de 310 kg, la deportista subió al podio, al que también accedieron Raushan Koishibayeva de Kazajistán (330) y Thamar Mengue de Camerún (321) , oro y plata, respectivamente.

La oriunda de Nuevo León demostró lo mucho que ha progresado los últimos dos años pues en su primera participación mundialista, en Dubai 2023, se ubicó en el sitio 17.

En su palmarés, Gutiérrez cuenta con el bronce en la Copa del Mundo de Para Powerlifting México 2024. También participó en la competencia por equipos, donde nuestro país obtuvo el tercer lugar.

En los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 obtuvo el sexto lugar en la categoría femenina hasta 73 kg.



Equipo de boccia gana plata en Cali

El equipo mexicano BC1/BC2 integrado por Karina Martínez Sandoval, Eduardo Sánchez Reyes y Dubier Antonio Paredes Moroyoqui, ganó la presea de plata en el Campeonato de las Américas Cali 2025, resultado con el que sumaron tres plazas para México rumbo al Campeonato Mundial de Boccia Seúl, Corea, 2026.

Con estos resultados, México cerró su participación en la competencia con una medalla de oro, dos insignias de plata y un metal de bronce, para un total de cuatro preseas, además sumó cuatro plazas al Mundial 2026, de las cuales, una es nominal, para el sonorense Dubier Paredes, quien ganó la medalla de oro en las competencias individuales de BC2 varonil.