Mexicana denuncia a futbolista egipcio por acoso sexual

Amr Warda, futbolista egipcio quedó fuera de la Copa Africana de Naciones al ser expulsado de Egipto por Javier Aguirre, debido al caso de acoso sexual que afronta donde una mexicana sería víctima del jugador.

Giovanna Valdatti, por medio de su cuenta de Twitter, expuso los mensajes que le mandaba el mediocampista del Atromitos FC.

La mexicana confesó que recibía videollamadas del jugador y cuando respondía se encontraba con el futbolista desnudo.

Además, Valdatti relató que inclusive recibió amenazas por parte de Warda.

“Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una pu… y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo”, declaró para Cancha.

#AmrWarda pic.twitter.com/3ziKUJzos5

— Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 26 de junio de 2019

Tras destapar la polémica, la mexicana ha sido tachada de querer obtener fama a costa del futbolista, sin embargo también ha recibido gestos de apoyo por parte de la sociedad que no tolera este tipo de acciones.

Un fan de Amr Warda dijo que sólo lo hago por ser famosa. O sea 🙄 nací con sangre de leyenda 🤦🏽‍♀️😂

— Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 26 de junio de 2019

La polémica que puso a Warda en el ojo del huracán, y que causó su expulsión de la selección, fue que la modelo egipcia Merhan Keller lo acusó públicamente de acosarla mediante mensajes privados en Instagram, incluso la joven reveló que el futbolista le pidió su número de teléfono un día antes del debut de Egipto en la Copa Africana de Naciones.

