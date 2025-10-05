Messi se lució con triplete de asistencias, Inter Miami goleó 4-1 a New England

El Inter Miami de Lionel Messi volvió a tener un partido redondo. Las Garzas se olvidaron de la derrota ante Chicago Fire (5-3) y le pasaron por encima al New England Revolution (4-1) para asentarse en la tercera posición de la Conferencia Este, la cual es liderada por Philadelphia Union.

Messi fue clave en la victoria del Miami, ya que se lució con un triplete de asistencias que dejó al New England sin opciones y hundiéndose en la clasificación del sector este.

El recital de Messi comenzó al minuto 32

El 0-0 aguantó hasta buena parte del encuentro, pero el astro argentino se encargó de romperlo con su magia al minuto 32.

Messi recibió la pelota cerca del área rival, quien habilitó a Allende con un pase preciso. El extremo argentino controló y sacó un derechazo para abrir el marcador en el Chase Stadium.

Las Garzas volvieron a pegar antes de que finalizara la primera parte, y todo gracias al 10, quien bailó a la zaga del New England para dejarle medio gol a Jordi Alba.

Primero, Leo se sacó a un rival con un recorte hacia afuera y, cuando otro zaguero le salió al paso, mandó la pelota al centro para que Alba, con algo de fortuna, hiciera el 2-0.

En la segunda parte, al 59′, David Turgeman puso a soñar a la visita con su gol, pero el Inter Miami demostró que es mucha pieza y cerró el partido para quedarse con los tres puntos.

Messi asistió una vez más a Allende, quien firmó el 3-1 a la hora de partido. Sin embargo, las Garzas no se conformaron con eso y finiquitaron el partido tres minutos después.

Jordi Alba aprovechó la tibia marca de la zaga del New England y, cuando tuvo espacio, sacó un cañonazo que pegó en el poste y después cruzó la línea de cal.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami?

Las Garzas volverán a jugar en casa, el Chase Stadium, el sábado 11 de octubre a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Inter Miami y Lionel Messi recibirán al Atlanta United.

Con información de FoxSports