Messi no jugará el último partido de Liga del Barcelona y levanta sospechas de que sí saldrá del equipo

Lionel Messi se sumó este sábado a la lista de ausencias del Barcelona para el partido que cerrará el curso en Eibar, recibiendo permiso del club para no disputar el último partido de Liga, avanzando sus vacaciones para preparar la Copa América que disputará con Argentina, y despidiéndose de esta manera de la temporada… y probablemente también del Barcelona.

Messi dice adiós con, de momento, 35 títulos en su haber. Diez Ligas, cuatro Champions, tres Mundiales de Clubes, siete Copas del Rey, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España forman su museo de conquistas desde su debut en 2004 y habiendo marcado 672 goles en 778 partidos oficiales desde que debutase en un derbi frente al Espanyol. El partido, derrota, frente al Celta Vigo, podría ser de esta manera el de su despedida en el club azulgrana.

El crack argentino se sumó de esta manera al permiso concedido a Pedri y echa el cierre después de haber disputado 47 partidos oficiales en los que marcó 38 goles y repartió 14 asistencias para convertirse, una campaña más, en el hecho diferencial de un equipo siempre agarrado a su liderazgo y alrededor del que se tiembla pensando en un futuro inmediato sin su concurso.

“Si Messi no sigue tenemos dudas de quién va a marcar tantos goles…”, expresó Ronald Koeman en un aviso que descubre la debilidad de un Barcelona que sigue trabajando en presentarle una oferta concreta de renovación y alrededor de la cual se entiende todo el proyecto deportivo en el que trabaja la directiva de Laporta. Porque, obviamente, no es lo mismo contar con Messi, y la mochila económica que ello representa, que no hacerlo, con el desplome deportivo que ello significaría y, a la vez, el distinto escenario financiero que provocaría.

Nadie sabe a ciencia cierta qué tiene en mente el argentino que este sábado romperá su silencio en una entrevista, ya grabada, con el diario Olé en el que podría dar pistas acerca de su decisión. En el Camp Nou se mantiene la confianza en que prolongue su contrato y lidere el nuevo proyecto de la directiva de Laporta, que debe empezar a tomar forma a partir de la próxima semana…

Pero, de momento, lo único cierto y concreto es que Messi ya dijo adiós a la temporada y no se puede saber al cien por cien si los 778 partidos oficiales y 672 goles que le dieron para conquistarn un total de 35 títulos serán el tope histórico en azulgrana del mayor crack que nunca se vio en el Camp Nou.