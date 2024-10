Messi logró hat-trick en 11 minutos; Inter Miami se llevó la Supporters Shield y fijó récord de puntos en MLS

El Inter Miami de Lionel Messi, que marcó un hat-trick en 11 minutos, batió este sábado el récord histórico de puntos de la MLS tras golear por 6-2 a New England Revolution en el último partido de la temporada regular.

A la exhibición de Messi se unieron el uruguayo Luis Suárez con un doblete, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Inter Miami terminó la campaña de 2024 con 74 puntos y superó la marca que tenía precisamente su rival esta tarde, New England Revolution, que en 2021 ganó 73 puntos.

Como primero del Este y vencedor del MLS Supporters’ Shield, que le acredita como el mejor equipo de la temporada regular y que ya aseguró matemáticamente ese trofeo a comienzos de octubre, el Inter Miami tendrá ventaja de campo durante todo el ‘playoff’, incluyendo una hipotética final por la MLS Cup.

En la primera ronda de las eliminatorias se enfrentará al vencedor de la ronda de ‘wild card’ entre el Montreal y el Atlanta United.

Inter Miami llegó a esta última jornada dependiendo de sí mismo para batir el récord pero solo le valía la victoria, un resultado que consiguió con remontada y sufrimiento en la primera parte.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024