Memo Rojas es nombrado embajador del GP de México 2025

Ciudad de México. El ex piloto Guillermo “Memo” Rojas se convirtió en el embajador del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se llevará a cabo del próximo 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es un honor para mí ser embajador del GP de México. Este gran evento representa mucho para nuestro país, no sólo porque acerca a Formula 1 a los aficionados mexicanos, sino porque también se convierte en una plataforma que inspira a las nuevas generaciones”, declaró en agradecimiento Rojas, quien triunfó en pruebas de automovilismo icónicas como el 24 Horas de Daytona (2008, 2011 y 2013), las 6 Horas de Watkins Glen (2008, 2009 y 2010) y las 12 Horas de Sebring (2014).

La trayectoria de Memo, de 44 años, destaca también por su participación en circuitos importantes en donde obtuvo cuatro campeonatos de la serie Grand-Am, en Estados Unidos, así como la European Le Mans Series, en 2017 y 2019.

“El GP de México reafirma su compromiso de reconocer a los mexicanos que han dejado huella en el automovilismo, mientras celebra los diez años del regreso de Fórmula 1 al país”, anunció el GP de México en su página oficial.