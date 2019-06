Megan Rapinoe dice que no irá a la Casa Blanca si ganan la Copa Mundial Femenil. Trump enfurece

El Presidente Donald Trump criticó esta mañana duro a la futbolista estadounidense Megan Rapinoe en tres tweets, luego de que ella dijera en una entrevista que no iría a la Casa Blanca si Estados Unidos gana la Copa Mundial Femenina de Futbol, el torneo internacional a nivel de selecciones nacionales más importante del mundo.

Rapinoe es gay y es una partidaria abierta de los derechos LGBT.

Trump dijo que Rapinoe “nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera”.

“Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del futbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR primero antes de HABLAR! ¡Termine el trabajo!”, dijo Trump.

Luego dijo que invitaría al equipo, gane o pierda, a la Casa Blanca.

Estados Unidos juega contra Francia el viernes para avanzar a las semifinales. Trump instó a Rapinoe a “sentirse orgullosa de la bandera que vistes”.

Un video de Rapinoe se hizo viral cuando utilizó una señal para descartar la idea de visitar la Casa Blanca.

“I’m not going to the fucking White House.” – @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT

