Medios rusos colocan a JJ Macías en el Krasnodar

En Rusia relacionan nuevamente a José Juan Macías con el Krasnodar de Rusia, después de que el equipo europeo intentó contratar al delantero de Chivas en la temporada pasada. En su entorno desconocen el nuevo intento por el atacante de la Selección Mexicana Sub-23.

Según el medio Match TV de Rusia, el Krasnodar volverá a ofrecer entre 10 y 12 millones de pesos por el atacante de Chivas. El equipo europeo ha seguido a José Juan Macías desde la temporada pasada, pero no pudo concretar la transacción. Ahora, buscará cerrar la contratación en el próximo verano.

En el entorno de Macías aseguran que no hay alguna oferta por el atacante de Chivas, aunque ha habido interés de algunos equipos europeos por el delantero de los rojiblancos, pudo saber ESPN Digital. Por ahora, el atacante tapatío está concentrado en clasificar a la liguilla a los rojiblancos y ganarse un lugar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

José Juan Macías no ha tenido un buen torneo. El delantero de 21 años es el goleador de los rojiblancos, pero en el Guard1anes 2021 no ha tenido la misma puntería que en el pasado. A pesar de eso, continúa como uno de los jugadores más habituales en el once titular de Víctor Manuel Vucetich.

En el pasado, equipos como la Real Sociedad han mostrado interés en José Juan Macías, debido a que suma 38 goles en cuatro años como jugador de Primera División. También el León intentó comprar al atacante, pero JJ priorizó una posible salida a Europa.

Las Chivas se juegan la clasificación la próxima jornada, contra Tigres, y se espera que José Juan Macías recupere la puntería, después de anotar seis tantos en el Guard1anes 2021.

El nombre de Macías vuelve a ser relacionado con algún equipo de Europa.