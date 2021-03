Médico advirtió a Maradona peligro de mezclar alcohol y pastillas para dormir: “Diego, te vas a morir”

La polémica en torno a la muerte de Diego Armando Maradona continúa. Medios argentinos difundieron este día nuevos audios en los que Leopoldo Luque, médico de cabecera del ex futbolista le advierte que podía perder la vida si seguía combinando pastillas para dormir con alcohol.

En el audio publicado por Telefe Noticias se escucha a Luque hablar con Jony Espósito sobrino de Maradona, sobre el peligro inminente que tenía Diego de sufrir un paro cardiorrrespiratorio.

“Él (Maradona) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así”, dice Jony Esposito.

Preocupado por la situación, Leopoldo Luque menciona que Diego no podía seguir combinando el medicamento con alcohol y le advirtió que estaba en riesgo de morir en caso de seguir así.

“Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás. Yo le dije ‘Diego, te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio porque tomas pastillas para dormir y tomas alcohol’. Y me dijo: ‘Tordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué, déjame tranquilo”.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años de edad luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su casa ubicada en la localidad de Tigre.

En los últimos meses se han revelado una serie de audios que revelan una posible mala praxis del equipo médico a cargo de Maradona.

En repetidas ocasiones, las hijas del exfutbolista han reiterado sus sospechas de que la muerte de Diego fue provocada por terceras personas, situación que ha originado marchas multitudinarias en Argentinas para exigir a las autoridades que esclarezcan el tema.

Fuente: Sin Embargo