Me equivoqué, admite ‘El Vasco’ Aguirre

Javier El Vasco Aguirre, técnico de Monterrey, admitió que se equivocó y pagará las consecuencias, luego de romper los protocolos sanitarios al acudir a la boda civil de su hijo y ser captado bailando.

“Nosotros como club, seguimos los protocolos, somos muy escrupulosos en ello. Me equivoqué y pagaré las consecuencias de ello. Invito a la sociedad a no bajar la guardia y seguir peleando contra esta pandemia”, mencionó

El Vasco fue sancionado por la Liga MX y los Rayados de Monterrey. El estratega fue separado del plantel de manera preventiva, por lo menos 15 días, y tendrá que someterse a dos pruebas PCR antes de regresar a los entrenamientos.

Aguirre aceptó que no usó el cubrebocas y reveló que ya está vacunado contra el covid.

“Dar la cara en este momento difícil. Circuló una imagen donde estoy en la boda civil de mi hijo en la Ciudad de México, pero no seguí el protocolo, no utilice el cubrebocas. Estoy vacunado, mi esposa también, pero aún así no hice una cosa correcta”, señaló.

Excélsior