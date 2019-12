Me enfiesté, comí y bebí demasiado, admitió Andy Ruiz

El boxeador mexicano Andy Ruiz aceptó que antes de la pelea con Anthony Joshua comió demasiado y se divirtió bastante.

Andy Ruiz explicó que durante una temporada celebró su triunfo frente a Anthony Joshua y que comió de todo y bebió demasiada cerveza.

“Creo que me comí todo. Todo, por eso gané tanto peso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado”.

“Sólo me dediqué a estar con mis amigos y simplemente celebrar. Beber unas Coronas, más de las que debería”.

El boxeador mexicano afirmó que hubiera deseado tomar más en serio la pelea y adelantó que en un tercer enfrentamiento con Anthony Joshua dará todo lo que tiene.

“Incluso fuera de forma, incluso la forma en que estaba entrenando de ida y vuelta. Lo hice bastante bien, amigo. Lo hice bastante bien”.

“Pero desearía haberlo tomado más en serio. Para la tercera pelea, voy a dar todo lo que tengo. Quiero recuperar esos cinturones”.

El boxeador mexicano Andy Ruiz reconoció que los tres meses de fiesta que pasó fue uno de los factores para que perdiera la pelea frente a Anthony Joshua.

El lunes 9 de diciembre, Andy Ruiz afirmó que comenzó a entrenar muy tarde y que las fiestas afectaron su rendimiento en el cuadrilátero.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron”.

Indicó que la derrota frente a Anthony Joshua le servirá como experiencia y que aún es joven para recuperarse y tener muchas peleas.

“Qué mejor que haberlo hecho ahora que todavía soy joven. Esto es sólo el comienzo para mí y vienen muchas peleas”.

Andy Ruiz afirmó que de ahora en adelante escuchará más a su entrenador y a su padre y que se concentrará más en las peleas.

“Escuchar a mi entrenador y a mi papá, estar más concentrado en la pelea, entrenar más duro y tomarlo con mayor seriedad”.