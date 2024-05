Mbappé, sobre su futuro fuera de PSG: «Lo que se viene es súper emocionante»

Kylian Mbappé ha sido un año más el gran protagonista de la gala de la Ligue 1 que ha resultado ser una fiesta de despedida para el que ha sido su gran estrella en los últimos años. El delantero del PSG ha recogido por quinto año consecutivo el galardón que le acredita como el Mejor Jugador de la Ligue 1. En su discurso de agradecimientosnse acordó de Nasser al Khelaifi, pero en especial del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

El delantero ha hablado de su último partido de la Ligue 1 el pasado domingo.

Mbappé da gracias a Luis Enrique por darle minutos en su despedida de PSG

«Le doy las gracias a Luis Enrique por hacerme jugar ese partido. Voy a echar mucho de menos este estadio. La afición es muy exigente, pero sólo quiere quererte. Todo el mundo conoce el tema de los Juegos, no depende de mí»

Kyliian emite mensaje para Dembelé, para todo PSG

«He compartido y he jugado con jugadores increíbles, como Dembélé que está aquí, es un amigo y algún día recogerá este premio. Agradezco al club en su conjunto, el entrenador, que me ha ayudado y ha confiado en mí, su staff, los médicos, toda la gente del club, la dirección deportiva, el presidente, al accionariado del club, claro, al emir de Qatar que ha venido a buscarme con 18 años, que me ha acompañado en todas mis decisiones, que me ha comprendido en muchas situaciones…»

«Todo lo que viene es súper emocionante» se sincera Mbappé ¿Real Madrid?

«Ahora paso página en mi vida. Todo lo que viene ahora es súper emocionante, pero ese es otro tema. Gracias a todos, os voy a echar de menos. He intentado siempre estar a la altura y quiero también dar las gracias a mi familia que ha estado siempre conmigo en los buenos y malos momentos. Mi padre, que está aquí, sé que para él era muy importante que hiciera historia en la Ligue 1 antes de irme y creo que con humildad he hecho todo lo que querías».

Griezmann, otro francés galardonado este día

Antoine Griezmann ha sido elegido mejor futbolista francés en el extranjero. El rojiblanco, que suma 21 goles esta temporada en el Atlérico, sucede en este galardón a Karim Benzema.

El premio al mejor joven de la Ligue 1 ha recaído en otro futbolista del PSG, Zaire Emery, así como el de mejor portero, para Donnarumma.

Ousmane Dembelé, que ha sido elegido dentro del mejor once de la Ligue 1, ha bromeado con el futuro de Mbappé. «Ya dicho Marcel Desailly que se va a Arabia Saudita…».