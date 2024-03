Mbappé hace tremendo berrinche al salir de cambio; ni siquiera se fue a la banca

¡Hizo caritas! Kylian Mbappé dejó clara su molestia por salir de cambio en el Clásico entre PSG yMarsella; el francés le armó tremendo berrinche a Luis Enrique por su decisión, se quitó el brazalete de capitán y se marchó a los vestidores.

Mbappé fue titular ante el Marsella, pero no completó los 90 minutos, pues Luis Enrique lo sustituyó por Gonçalo Ramos al 65. Ante la decisión, la joya gala se marchó de la cancha con berrinche incluido.

Ante el acecho del Real Madridy su no renovación con el Paris Saint Germain, la tensión en torno a Mbappé ha aumentado, sólo ha disputado todos los minutos de un partido de los últimos siete en la Ligue 1.

Últimos partidos de Mbappé en la Ligue 1:

Luego de su polémico berrinche por salir de cambio en el Clásico del PSG frente al Marsella, Mbappé posteó una imagen en redes sociales, en la que dejó entrever su molestia con la institución y el timonel.

🔄🤨 Mbappé, not happy with the change. pic.twitter.com/7OEIaqrD9p