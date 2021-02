Mayweather no descarta una pelea de exhibición contra 50 Cent

El invicto estadounidense Floyd Mayweather dejó ver a través de sus redes sociales que estaría dispuesto a enfrentarse en un duelo de exhibición a su otrora amigo rapero Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent.

Mayweather, quien se retiró en 2017 con una marca profesional de 50-0 y 27 nocauts, aseguró que este año hará una serie de exhibiciones y colocó a los hermanos Logan (youtubers) en lo más alto de la lista; sin embargo, no dejó fuera de la corta lista a 50 Cent.

“Este año me voy a enfocar en muchas exhibiciones. Tengo una exhición en Tokio de nuevo. Claro, está la que tendré con Logan Paul, y claro, si Jake Paul le gana a su próximo oponente que es Ben Askren, también tendré con él una exhibición”, escribió Mayweather.

“También escuché que 50 Cent me pelearía, pero dijo que soy demasiado pequeño. Si quiere, podemos acordar una exhibición para fines de año. No me importa el peso con ninguno de ellos. Los hermanos Paul generarán mucho dinero con esos eventos, pero con 50 Cent, debe ser ‘el ganador se lleva todo’”, puntualizó el excampeón mundial en cinco diferentes categorías.

Al rapero Custis Jackson, de 45 años, se le vio mucho tiempo junto a Floyd Mayweather; sin embargo, terminaron su amistad, según reveló el propio Floyd, cuando el entonces boxeador se negó a darle la mitad de su compañía, aunque trascendió que fue por un tema personal que terminaron peleando.

Mayweather ha estado haciendo algunas exhibiciones y, de hecho, tenía pautada para este febrero la exhibición con Logan Paul; sin embargo, tuvieron que posponer el evento durante algunas semanas más a pesar de que pusieron en línea una preventa para poder contratar el pago por evento.

Con 43 años, Floyd Mayweather sigue siendo una de las principales referencias en el boxeo profesional, aunque muchas veces lo hace como promotor estando al frente de Mayweather Promotions, empresa que dirige la carrera de peleadores como Gervonta Davis.