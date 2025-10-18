Max Verstappen logra la ‘pole position’ del GP de EU

Austin. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo este sábado con la primera posición de la parrilla para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, por delante del británico Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen, que unas horas antes se impuso en la carrera sprint, tendrá el domingo la oportunidad de seguir recortando terreno en la clasificación general a los McLaren de Norris y del australiano Oscar Piastri, el líder del Mundial, que se conformó con un sexto lugar de salida.