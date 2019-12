Mavericks ya están en México

Después de haber aterrizado en el Aeropuerto de Toluca, los Mavericks de Dallas llegaron a su hotel de concentración, ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México, alrededor de las 17:00 horas, informó Excélsior.

Como era de esperarse, una vez que bajó del autobús, las cámaras de los medios de comunicación y de los pocos aficionados que merodeaban la zona, se dirigieron al jugador esloveno, Luka Dončić, uno de los candidatos para ser el Jugador Más Valioso en la presente temporada de la NBA.

Espero que disfruten de nuestro juego. Es un placer para nosotros estar aquí y lo vamos a disfrutar seguro”, comentó el esloveno, refiriéndose al público mexicano.

Por otra parte, Dončić reveló haber platicado con el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón antes de viajar a nuestro país. Ellos fueron compañeros de equipo durante su paso por el Real Madrid de España.

Me escribió el otro día. Me dijo; si necesitas algo por México sólo dímelo y bueno, ha sido especial. He pasado años muy buenos con él”, confesó.

El encuentro entre los Pistones y los Mavericks, será el primero de dos compromisos de temporada regular que están programados para esta semana en México. El sábado, los Spurs de San Antonio se estarán midiendo a los Soles de Phoenix, también en la Arena Ciudad de México