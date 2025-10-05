Mark Sánchez fue arrestado en hospital tras ser apuñalado; lo acusan de 3 cargos, incluido agresión

Mark Sánchez, ex QB de los New York Jets con raíces mexicanas, fue apuñado la madrugada de este sábado tras un incidente con un sujeto. El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) informó que recibieron el reporte, lo atendieron a la brevedad y cerca de West Washington Street y North Senate Avenue encontraron a dos hombres heridos.

Sánchez, quien hoy en día comenta la NFL en la televisión estadounidense, tuvo que ser hospitalizado de emergencia, sin embargo, en la institución médica fue arrestado por el presunto rol que pudo haber tenido en el incidente.

¿Por qué arrestaron a Mark Sánchez?
De acuerdo con la actualización que dio el propio IMPD, Sánchez fue arrestado tras ser apuñalado por tres posibles cargos: agredir, ingresar de forma ilegal a un vehículo motorizado y embriaguez en público.

“Todos los involucrados han sido identificados, así que los detectives no buscan a más personas. La Fiscalía del Condado de Marion será la encargada de tomar la decisión final sobre la acusación. Un arresto es simplemente una acusación y Sánchez deberá ser considerado inocente hasta que una corte indique lo contrario”, informó el IMPD en un comunicado.

Se tenía previsto que el ex QB estuviera comentando el duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts que se llevará a cabo este domingo, sin embargo, este incidente lo obligará a ausentarse.

Mark Sánchez: ¿Cuántas temporadas jugó en NFL?

El ex QB disputó ocho temporadas de NFL tras ser seleccionado en la quinta posición por los Jets en el draft de 2009. Entre sus hitos más destacados están dos participaciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC.

Mark Sánchez también pasó por Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington, equipo con el que disputó por última vez un choque de temporada regular en el año 2018.

Con información de FoxSports

octubre 5, 2025 10:07 am

