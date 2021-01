ManU exige a Facebook que identifique a los usuarios que agredieron a futbolistas con comentarios racistas

Luego de la derrota ante el Sheffield United y del empate 0-0 ante el Arsenal, recrudecieron las agresiones virtuales y los insultos racistas hacia algunos futbolistas del Manchester United, como el defensor Axel Tuanzebe y los delanteros Antony Martial y Marcus Rashford. En consecuencia, el propio club les solicitó a las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter que rastreen a los usuarios en pos de identificarlos para iniciar acciones legales contra ellos.

Además, la Policía de Manchester emitió un comunicado advirtiendo que está al tanto de las acciones ocurridas el miércoles 27 y el sábado 30 de enero, días en los que se disputaron los citados partidos, cuyos resultados provocaron que los Diablos Rojos perdieran la cima de la competencia a manos del City, su clásico rival. “Dichas palabras de odio no tienen lugar en nuestra sociedad”, subraya el escrito, en el que las autoridades informaron que se encuentran realizando una investigación.

Según puntualizó Sportsmail, las plataformas se exponen a multas por los abusos a los futbolistas, dado que fallaron en la protección de los mismos, a partir de lo que dictan las normas locales.

Marcus Rashford afirmó que el racismo en Internet muestra “lo peor de la humanidad”, después de que el delantero inglés se convirtiese en en el objeto de insultos racistas. “Sí, soy un hombre negro y cada día vivo orgulloso de lo que soy. Nadie, ni ningún comentario, me hará sentir diferente. Así que lo siento si estaban ustedes esperando una reacción contundente, no la encontrarán aquí”, señaló en declaraciones que reflejó AFP. La agresión a Tuanzebe en su cuenta de Instagram

Destacado activista contra la pobreza, Rashford afirmó que no compartirá los detalles de las agresiones verbales ya que muchos de sus seguidores son niños. “No comparto capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo, y como pueden imaginar no hay nada original en ello. Tengo a niños preciosos de todos los colores siguiéndome y no necesitan leer eso”, añadió.

Tuanzebe, por su parte, optó por dar de baja su cuenta de Twitter ante los insultos. Y Martial solicitó que eliminen los mensajes de “anónimos y descabellados idiotas. La Federación inglesa (FA), por su parte, reiteró su compromiso en contra de cualquier tipo de discriminación mediante un comunicado. “Estamos unidos junto a todo el fútbol al aborrecer todo tipo de abuso racista. Eso no es aceptable en ningún sector de la sociedad”, rubricó. “La humanidad y las redes sociales en su peor momento. Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, o ningún comentario, me hará sentir diferente. Lo siento si buscaba una reacción fuerte, simplemente no la obtendrá aquí”, escribió Rashford en su cuenta de Twitter

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United también condenó los insultos racistas que recibieron sus futbolistas. “Es increíble que estas cosas sigan ocurriendo en 2021”, dijo el noruego en rueda de prensa.

“Hemos estado trabajando contra esto junto a la Premier League durante bastante tiempo y creo que está funcionado, pero aún hay gente que no lo pilla. Se esconden en redes sociales y es inaceptable y asqueroso. No son aficionados del Manchester United cuando haces estas cosas”, agregó. Martial solicitó que eliminen los mensajes de “anónimos y descabellados idiotas (REUTERS/Tim Keeton)

Sobre cómo se encuentran los jugadores atacados, Solskjaer aseguró que habló del tema con Tuanzebe. “Está bien y ha recibido el apoyo de su familia. No es algo que esperas, pero tampoco te sorprende. Al final esta gente que insulta te da pena”, expresó en declaraciones que recogió la Agencia EFE.

