Mahomes anuncia el nacimiento de su primera hija

Patrick Mahomes y su prometida Brittany Matthews anunciaron el nacimiento de su primer bebé a través de redes sociales este domingo.

Sterling Skye Mahomes, una niña de 6 libras y 11 onzas de peso, nació el sábado.

Mahomes dijo un día después que los Kansas City Chiefs perdieron el Super Bowl LV ante los Tampa Bay Buccaneers que uno de sus objetivos de la temporada baja era seguir haciendo planes para la paternidad.

“Tengo que trabajar para convertirme en un mejor padre, aunque todavía no me he convertido en uno”, declaró Mahomes en ese momento.