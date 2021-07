Luka Romero está a un paso de firmar con la Lazio de Italia

El nombre ya resonaba en el mundo del fútbol desde hacía rato pero explotó a mediados del año pasado. Luka Romero debutó en el Mallorca a los 15 años y se convirtió en el futbolista más joven en sumar minutos en la Liga de España en toda la historia. Su equipo descendió, pero la mirada siguió posada sobre su espalda y en las últimas horas se convirtió en una de las sorpresas del mercado europeo: está a punto de firmar con la Lazio de Italia.

Nacido en México, hijo de padres argentinos y con nacionalidad española, el muchacho de 16 años que eligió defender los colores de la Albiceleste a nivel selecciones desembarcará en el poderoso conjunto de la capital italiana. El medio Il Messaggero informó que el futbolista viajará a ese país el próximo viernes para realizarse los estudios médicos y en caso de no haber inconvenientes firmará por cinco temporadas.

Lazio le ganará la pulseada, de este modo, al Arsenal de Inglaterra y al Milan que también lo tenían en su radar. Lo que no se conoció hasta el momento es si Luka se sumará inmediatamente al primer equipo que comanda Maurizio Sarri desde hace unas semanas o si primero será parte de la primavera, la reserva del fútbol italiano.

El futbolista naturalizado argentino abandonará el Mallorca, que esta temporada ascendió nuevamente a La Liga de España tras jugar un año en segunda, y será parte de un club que viene de culminar en la sexta colocación en la Serie A y disputará la Europa League.

En los últimos meses, el entrenador español Luis García había dejado de lado a Romero y lo había enviado a la filial porque no había firmado su continuidad en Mallorca. “No ha renovado pese a que el club le ha hecho una oferta muy, muy buena. Es un jugador que yo no voy a tener, pero cuando sea mío apuesto por él al cien por cien. Tiene una calidad tremenda, mucho futuro, es un cielo entrenando, pero no le puedo dar minutos a un jugador que no ha renovado con nosotros”, había dicho semanas atrás.

Teniendo en cuenta esta situación, el joven atacante llegó a completar 9 presencias en el primero equipo y celebró 1 gol ante el Logroñés. Además, jugó otros 16 juegos con el filial en la última temporada y acumuló 2 anotaciones.

Más allá de que nació en México mientras su padre jugaba en el Durango de ese país, Luka se crio en España pero siempre expresó sus ganas de defender la camiseta de la selección argentina más allá de que recibió ofertas de los otros dos países. Sin embargo, ya se unió a las estructuras juveniles del país y está bajo la órbita del Sub 17 que comanda Pablo Aimar. Romero tenía en sus planes disputar este año el Sudamericano que clasificaba al Mundial de esa categoría, pero la FIFA decidió suspender ambos certámenes y corrió la Copa mundial de esa divisional para el 2023.