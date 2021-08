Luka Doncic y los Mavericks de Dallas firman extensión de contrato por 207 mdd

Luka Doncic le dio la bienvenida en su natal Eslovenia a sus jefes en los Mavericks de Dallas, quienes atestiguaron el momento en que el joven astro firmó el contrato más jugoso en la historia del club.

Ahora que ha quedado atrás la firma de la extensión contractual supermáxima de 207 millones de dólares, Doncic regresará para buscar éxitos con la franquicia que no ha avanzado en la postemporada desde que consiguió el título hace 10 años.

“Estoy orgulloso de Luka”, dijo el dueño Mark Cuban el martes, sentado junto a su base en la conferencia de prensa en Liubliana, la capital de Eslovenia.

“Lo vi cuando llegó, la presión que hubo sobre él y cómo lidió con eso, cuánto trabajo”, admitió Cuban. “Reconoció que siempre lo importante era el equipo y eso fue siempre lo más relevante para él. Eso ha sido siempre lo más importante también para mi, hacer lo necesario para ganar”.

The magic continues in DA77AS.

We have signed @luka7doncic to a contract extension 🪄 @chime | #MFFL pic.twitter.com/BGOSEWEYe3

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 10, 2021

Los Mavericks ya tienen asegurada a su pieza más importante en la búsqueda de su próximo título con un contrato que se extiende a la temporada 2026-27 —el último año de los cinco de vigencia de ese convenio, que inicia en el 2022-23, es una opción del jugador.

Doncic fue elegible para recibir esta gran paga tras ser nombrado dos veces en el primer equipo All-NBA, en su segunda y tercera campaña. A sus 22 años es el jugador más joven en la historia de la liga con múltiples selecciones al primer equipo.

“Aún no sé bien qué decir, debido a que nunca imaginé que sucedería”, dijo Doncic. “Era simplemente un sueño el jugar en la NBA”.

The journey has been one for the history books, yet it’s just the beginning.

Congratulations, @luka7doncic! 💙🤍@chime | #MFFL pic.twitter.com/WYaf70pMfV

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 10, 2021

El nuevo gerente general Nico Harrison viajó junto al nuevo entrenador Jason Kidd. Ambos fueron contratados después del despido del gerente general Donnie Nelson en junio, lo que llevó un día después a la renuncia del coach Rick Carlisle.

El agente Bill Duffey reconoció el papel de Nelson en buscar a Doncic cuando aún era un adolescente que jugaba con el Real Madrid. Nelson concibió el canje en la noche del draft del 2018, para que Doncic, la tercera selección general, llegara a Dallas, mientras que Atlanta se quedó con el quinto puesto y Trae Young.

Kidd, quien fue el base cuando el estelar europeo Dirk Nowitzki llevó a los Mavericks al título en el 2011, intentó explicar una vez más su papel para ayudar a que Doncic encuentre el éxito en los playoffs con Dallas.

“Creo que podemos hablar del regalo de Luka, es un jugador especial”, admitió Kidd. “Y yo como coach sólo debo guiarlo”.

Fuente: Sin Embargo