Luis Fernando Tena es el caso positivo de covid-19 en Chivas

Después de anunciar la Liga MX el caso positivo de coronavirus, Chivas anunció que el director técnico Luis Fernando Tena es la persona que dio positivo.



“Esta mañana recibimos los resultados de las 52 pruebas, de entre las cuales salió positiva la de nuestro Director Técnico, Luis Fernando Tena. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy la institución hace público el nombre de nuestro integrante afectado porque él estuvo de acuerdo en hacerlo”, mencionó.



Por ende, el estratega Luis Fernando Tena no hará el viaje a la CDMX mañana para la semifinal de la Copa por México ante América, que se disputará en Ciudad Universitaria. Quien quedará a cargo del equipo serán sus asistentes Alberto Coyote y Salvador Reyes JR.

Me siento bien, no tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos, no me siento mal. Tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto”, señaló el técnico.

Chivas mantendrá bajo observación a todo el plantel guiados por el doctor Jaime Figueroa, Director de Ciencias del Deporte.

Fuente: Excélsior