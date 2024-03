Luis Enrique no olvida al Real Madrid: «No cambiaría nada, me trataron de maravilla»

Luis Enrique volvió a Twitch más de 400 días después de caer eliminado con la selección española en el Mundial de Qatar. Desde la derrota ante Marruecos en los octavos de final, el ahora entrenador del PSG no había vuelto a charlar con los usuarios de la plataforma. El ex seleccionador volvió demostrar un gran sentido del humor y una vez más mostró su lado más humano al presentar la ‘Fundación Xana’, a la que destinará todo lo recaudado.

«Es una fundación familiar. Los patronos somos mi hija y yo. Además, nuestra cuñada es la responsable de la gestión. Y a partir de aquí, vamos a buscar colaborar con proyectos. Si os acordáis, el dinero que recibimos del directo en diciembre lo enviamos a una fundación. Un proyecto difícil, duro, en el que ya han comenzado a colaborar muchas personas de manera desinteresada», explicó Luis Enrique. El técnico asturiano también quiso explicar el motivo de nombre de la fundación: «Xana es un nombre asturiano, son las hadas en la mitología asturiana que están en los ríos y que la noche del 23 de junio, en San Juan, salen a encantar a los pastores. Xana representa ese nombre y esa energía de nuestra hija»

Luis Enrique se mostró feliz de regresar a la plataforma y poder compartir un rato con los usuarios. Durante casi una hora el asturiano estuvo respondiendo a las preguntas que le lanzaban desde el chat del directo.

Nivel del Barcelona: «La veo muy difícil. No solo porque el Barça es el Barça, que ha ganado cinco Champions. Nosotros, nuestro staff, hacemos siempre una reflexión. ¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente, muy pocos. Ter Stegen podría ser titular; Araujo y Koundé también; Cubarsí estáis viendo lo que es; De Jong sin ninguna duda; Gavi, Pedri y Lamal no hay dudas. Lewandowski tampoco hay dudas…, ¿seis, siete jugadores que podrían ser titulares en el PSG, City, Real Madrid, Arsenal, Bayern…? Significa un equipo de altísimo nivel. Es evidente que esta no es su mejor temporada, pero creo que van a llegar en el mejor momento. A nivel emocional, para mí, será muy difícil, pero soy un profesional y me debo al club en el que estoy encantado»

Mbappé de central ante el Barcelona: «Si vas a la Fundación Xana y pones 5 millones de euros, les digo que descanse. Pero necesito el justificante bancario»

¿Contento de evitar al Real Madrid en el sorteo?: «Esa competición parece hecha medida para ellos. ¿Quién no quiere evitar al Madrid, al City, al Bayern? ¿Quién no quiere evitar al PSG? Dime un equipo que quiera al PSG. ¿Quién no quiere evitar al Barcelona?. Eso es lo lógico».

Los cruces de cuartos de final: «Había cuatro entrenadores españoles, un italiano, un argentino… Parece un chiste. Estaba claro que nos iba a tocar un equipo español. Así fue. Creo que había morbo por todos los lados. En este caso, nos tocó el Barcelona, como ya sabéis. Era relativamente lógico. Ya hicimos los octavos ante un español, los cuartos contra el Barcelona, espero que las semifinales. Yo soy culé, pero esta es mi profesión, intentaré con todo mi empeño a ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria. De eso no hay la menor duda. Seré socio del Sporting y del Barcelona hasta que me muera. He tenido que enfrentarme, en mi carrera, al Sporting, al Barça…»

Porcentaje de los cuartos de final: «Son cuartos, no hay porcentajes. Nosotros vamos a ser fieles y a estar convencidos de que vamos a superar al Barcelona. Es el mismo objetivo independientemente de quién sea el rival»

Preferencia para las semifinales: «El que sea el mejor. Por una vez está que el Atlético es epañol. Si pasa el Dortmund… Me gustaría más el Atlético. Hablé con el entrenador del Dortmund en la fase de grupos de vernos en la final, pero ya es imposible. Estamos los dos en cuartos después de un grupo en el que Milan y Newcastle se quedaron fuera. Quizá por la vena española, el Atlético. Estaría bien volver a España. Octavos, cuartos, semis en España… Y en la final ya no sé si quiero un equipo español. Ahí tengo a dos amigos, Pep y Arteta, que estaría bien jugar con ellos».

Vuelta en casa o fuera: «Casi prefiero la ida en casa, a tope… Sin especular. La vuelta será un todo o nada, yo cambio muy poco el planteamiento del partido. Quiero ser mejor en casa y fuera. Tengo que destacar como nos apoya la afición del PSG sobre todo cuando vamos perdiendo»

El Barcelona y la Selección

¿Habría llevado a Cubarsí a la selección?: «Sin duda. Creo que Xavi está demostrando mucha valentía. A los jóvenes hay que cuidarlos, no se les puede apretar. Creo que en el Barcelona están saliendo jugadores jovencísimos, de muchísima calidad. Es una apuesta poco arriesgada y en eso Xavi, que lo está haciendo muy bien, le está dando minutos, controlando que su entorno sea el adecuado para que, esos jugadores, no vuelen. Es más, si yo me pongo a pensar qué hacía con 16 años, estaría muy lejos de jugar en un campo. No creo que tuviera la calidad mental para superar la presión».

Presión en los grandes: «Le he oído a Xavi decir muchas veces que hay más presión en el Barcelona, pero he oído a Ancelotti decir United, Barça, Arsenal, Real Madrid… son clubes sujetos a una presión masiva, interna, externa, a la hora de gestionar cualquier decisión con un jugador es una noticia… Todos estos clubes tienen un componente añadido. Para un culé, pues el Barcelona es más difícil»

¿Volver al Barça?: «Me gustaría por sentimientos, pero me resulta complicado pensar que el Barça me necesite y coincida que yo pueda ir. Yo acabé mi etapa en la selección en 2022, es difícil que yo esté libre y que el Barcelona me quiera. En ese momento ya tenían entrenador. Y en este verano, necesitarán entrenador, pero ya tengo contrato, y tengo por norma cumplir mis contratos. Tengo por norma corresponder a la gente que confía en mí. Estoy encantado con el PSG. No seré yo el que rompa el contrato»

Volver a la selección española: «Me gustaría. Fue una experiencia única. Nos hizo creer como staff. El proceso de aprendizaje nos sirvió. Mucho conocimiento. Trabajé con unas personas que me dieron toda la confianza, todo el apoyo, en un entorno maravilloso, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería a la selección. Sin ninguna duda».

Mbappé, El Sporting, el Madrid, la Copa…

Mbappé y el Madrid: «Eso no lo sabe nadie. Eso solo sabe Mbappé. Y cuando las partes implicadas se pronuncien, todos a escuchar y a esperar»

Escribir un libro: «Siempre he tenido en mente escribir un libro, pero luego pienso… ¿De que hablo?. ¿De mi etapa como jugador? ¿De entrenador? ¿De deportista? ¿De la vida?… Lo que si tengo que contaros es que tengo a una productora que desde que acabó el Mundial estuvieron conmigo para ver como era el proceso de encontrar equipo, etc… Y ahora siguen aquí en París y creo que puede salir un documental muy interesante. Todos los beneficios irán a la Fundación Xana, espero que alguna plataforma esté interesada»

Aprender idiomas: «Unai Emery me da mil vueltas en francés y en inglés. Tiene unas pelotas enormes. En la vida hay que echarse para adelante, da igual pronunciar mejor o peor. Pero su actitud es la que deberíamos tener todos»

¿La Premier?: «Me encantaría. Tuve la oportunidad pero no salió con un par de clubs que decidieron apostar por otros entrenadores. Me apetece Inglaterra, aunque ahora estoy muy implicado con el proyecto del PSG. Estoy aprendiendo francés aunque soy un poco desastre, pero es uno de mis objetivos, aprenderlo y empaparme de la cultura del país»

Etapa en el Real Madrid: «Tengo muy buen recuerdo de mi etapa en el Madrid. Me trataron de maravilla. De mis cinco años en Madrid no cambiaría nada… Pude haber jugado mejor, pero eso es una constante en mi carrera»

Final de Copa: «La veo abierta, el Athletic me ha sorprendido. Valverde es un entrenador como la copa de un pino. Algunas veces cuando los entrenadores pasamos por equipos grandes es fácil vilependiarnos… Pero Valverde ha demostrado que es un gran entrenador»

Ascensos asturianos: «Me gustaría que subiesen el Sporting y el Oviedo. Si no sube el Sporting lo mismo ya es demasiado que suba el Oviedo, pero me gustaría ver el derbi en Primera»

La temporada del Girona: «Felicito desde aquí a Míchel. Nadie se acuerda que cuando estaban en descenso siguieron apostando por Míchel. He visto mucho al Girona y ha jugado un fútbol con números brutales. Un equipo muy bien trabajado. Es un gusto cuando ves un equipo de este nivel»

El jugador que más disfrutó entrenar: «Por rendimiento Messi, Neymar, Suárez, Neymar, Busquets… Yo ya pillé el último año de Xavi, pero el equipo con, además, Piqué, Mascherano… había mucho nivel. Quizá el jugador que más he disfrutado Messi. Con la selección conseguí complicidad con la mayoría de jugadores. Me vilipendiaron como siempre. Generamos un ambiente y un espíritu que difícilmente se consigue. Idealicé mi etapa en el Barcelona ‘B’ y de aquella etapa recuerdo a todos los jugadores con los que estuve de forma brillante. Fueron años de conocimiento y experiencias».

¿La Champions o un Mundial?: «Cuando estaba en la selección el Mundial y claramente la Champions ahora. El Mundial cuando llegas a octavos son finales continuas a 90 minutos. Puedes quedar eliminado. Es muy complejo. Pero, te diría que depende de lo que estuviera haciendo».