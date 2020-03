Luchadora de MMA sorprende a asaltante y le propina brutal golpiza

Polyana Viana no es cualquier persona. La luchadora brasileña del estado de Pará en Brasil es uno de los prospectos más emocionantes de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en Brasil y ha peleado en el prestigioso Ultimate Fighting Championship (UFC). Su apodo, por si fuera poco, es “A Dama de Ferro”, lo que quiere decir “La Dama de Hierro”. Viana tiene un récord de 10 victorias con cuatro empates y ninguna derrota. De las 10 victorias, además, casi la mitad han sido por knock out.

Ahora, la famosa peleadora ha tenido mucha atención por una historia que compartió recientemente. La historia sucedió hace unos meses, a principios de enero, y Viana la platicó a detalle en una entrevista para MMA Junkie. Viana contó que estaba esperando un Uber afuera de su edificio de departamentos en Jacarepaguá, un vecindario del oeste de Rio de Janeiro. De pronto, un hombre se le acercó para pedirle la hora, pero el acercamiento le pareció raro y la peleadora que se puso en alerta.

“Cuando lo vi, estaba sentado junto a mí.” Contó Viana. “Me pidió la hora, se la dije, pero no se movió para irse. Así que guardé mi teléfono en mi cintura. Y, en ese momento, dijo: “Dame tu teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado”. Después puso su mano sobre una arma y me la pegó al cuerpo. Pero, me di cuenta de que era muy suave para ser un arma.”