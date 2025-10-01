Lotería Nacional lanza sorteo conmemorativo a los Juegos Olímpicos de México 68

Ciudad de México. Con motivo del 57 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Mayor No. 3987, que se realizará el 7 de octubre con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series. En el boleto aparecen figuras de las disciplinas que le dieron al país nueve medallas en la justa, la máxima cosecha en la historia.

“Fue en México 1968 cuando el mundo presenció un hecho histórico, por primera vez una mujer encendió el pebetero olímpico. Enriqueta Basilio subió la escalinata del estadio Olímpico Universitario y al encender la llama encendió también una esperanza de igualdad que aún inspira a generaciones, esa imagen que recorrió el mundo sigue siendo motivo de orgullo nacional.

En la alberca olímpica, Felipe Tibio Muñoz nos regaló un oro en los 200 metros pecho que aún eriza la piel. Una adolescente de apenas 14 años, María Teresa Ramírez conquistó un bronce histórico en los 800 metros libres, abriendo camino a las mujeres en el deporte nacional. Todo esto sucedió en un México marcado por el dolor del 2 de octubre pero también por la grandeza de unos Juegos que siguen conmoviendo al mundo”, comentó Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, en conferencia de prensa realizada en la Acuática Nelson Vargas.

Al acto también acudieron Óscar Soto, subdirector de Cultura Física de la Conade, el entrenador y empresario Nelson Vargas, así como los atletas olímpicos Luis Niño de Rivera y María Teresa Ramírez, medallista de bronce en México 1968.

Salomón destacó que con 255 años de historia, la institución ha acompañado al país y hoy, como parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien celebra a la par de esta conmemoración su primer año de mandato, ha señalado que la transformación de México también se construye desde lo social, lo cultural y, de manera muy especial, desde el deporte, «es un eje estratégico de su visión de gobierno, porque fortalece el tejido social, impulsa la igualdad, abre oportunidades a la juventud y enorgullece a toda la nación» dijo.

En aquella justa veraniega, el país conquistó nueve preseas (tres oros, tres platas y el mismo número de bronces).

Los boxeadores Ricardo Delgado y Antonio Roldán conquistaron metal dorado, así como Felipe Muñoz en natación. Las medallas de plata las consiguieron José Pedraza (marcha) , María del Pilar (esgrima) y Álvaro Gaxiola (clavados), mientras los bronces los obtuvieron Agustín Zaragoza y Joaquín Rocha en boxeo, así como María Teresa Ramírez en natación.