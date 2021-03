Los Seattle Seahawks dejarán en libertad a Carlos Dunlap

Los Seattle Seahawks liberarán al ala defensiva veterano Carlos Dunlap, dijo una fuente a Adam Schefter de ESPN.

La movida abre 14.1 millones de dólares en muy necesitado espacio bajo el tope salarial, pero deja a los Seahawks sin su cazador de quarterbacks más probado y un dos veces seleccionado al Pro Bowl. Se espera que el equipo intente recontratar a Dunlap a un precio descontado, una vez que pruebe el mercado abierto.

Dunlap, quien cumplió 32 años de edad en febrero, tenía programado contar por 14.1 millones de dólares contra el tope en el año final de su año de contrato, al que ya no le restaba dinero garantizado. El cargo contra el tope incluyó un bono de 3 millones de dólares que se hubiera ganado en caso de permanecer en la plantilla de Seattle para el 21 de marzo.

El bono de plantilla fue agregado al contrato de Dunlap como parte de una reestructuración que aceptó para facilitar su canje en octubre pasado desde los Cincinnati Bengals. Dunlap ayudó a encender a la aletargada defensiva de los Seahawks consiguiendo cinco capturas en 15 golpes al quarterback en los últimos nueve encuentros, incluyendo playoffs. Se perdió un partido por una lesión en el pie que le molestó durante su tiempo en Seattle. Sumó seis derribos y cuatro pases defendidos para los Seahawks.

OverTheCap.com y Roster Management System listaron a los Seahawks con menos de 8 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial antes de la baja de Dunlap, uno de los motivos por los que el corte no es sorpresivo.

Dunlap pasó sus primeras 10 temporadas y fracción con Cincinnati, que lo reclutó en la segunda ronda del draft del 2010. Su relación con el equipo se fracturó conforme creció su frustración por su rol el año pasado, lo que llevó a su traspaso a Seattle a cambio de una selección de séptima ronda y el liniero ofensivo suplente B.J. Finney.

Dunlap elogió abiertamente a la organización de los Seahawks tras el canje, señalando que se sentía rejuvenecido en su nuevo ambiente.

“Me encantaría quedarme en Seattle tanto tiempo como me acepten”, dijo después de que los Seahawks perdieron en la Ronda de Comodines. “Fue muy claro el por qué venía aquí y lo que sería mi estadía, así que ahora es una conversación y estoy abierto y dispuesto a ella. Ustedes ya saben cuán agradecido estoy de estar aquí. Ellos me han procurado. Creo que es una gran organización para los veteranos, aunque me siento fresco y joven como un jugador nuevo, también. Siento que me queda mucho fútbol americano, y me gustaría terminarlo en una organización como esta.

“Mis dos metas siguen siendo un Super Bowl y 100 capturas, y no he conseguido ninguna de las dos. No he ganado un partido de playoffs. Pienso que tenemos lo necesario para conseguirlo todo el año que viene, y quiero ser parte de ello”.