Los San Francisco 49ers ganan 10-3 a los Kansas City Chiefs en la primera mitad

Cuatro años después del triunfo de Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers, ambos equipos coinciden nuevamente la edición 58 de la Super Bowl (15.30 hora local, 17.30 en México y 00.30 del lunes en España).

El quarterback Patrick Mahomes y los Chiefs, campeones del año pasado, buscan convertirse en el partido de Las Vegas en el primer equipo en 19 años que gana dos títulos consecutivos.

Los Chiefs no solo tratan de retener el trofeo Vince Lombardi, sino que intentan consolidarse como la nueva gran dinastía del deporte estadounidense, con tres campeonatos en cinco años, algo que no ha logrado nadie desde los Patriots de Tom Brady.

Enfrente están los San Francisco 49ers con su quarterback Brock Purdy al frente, que fue elegido en la última plaza del draft de 2022, lo que le valió el calificativo de Míster Irrelevante.

Los californianos buscan ganar su primer título de Super Bowl en 29 años, con lo que igualaría a los New England Patriots y a los Pittsburgh Steelers como los máximos ganadores en la historia de la NFL, con seis campeonatos.

Además de la parte deportiva, la cita incluye en el concierto del intermedio a Usher, con ocho premios Grammy y más de 80 millones de discos vendidos.

Eso sí, al artista tiene que disputarse la atención mediática con Taylor Swift, que acude a la final para ver a su novio, Travis Kelce, jugador de los Chiefs, en medio de absurdas teorías conspiratorias sobre su apoyo político a Joe Biden.

La primera mitad ha acabado 10-3 a favor de los San Francisco 49ers, que han abierto el marcador con un tiro de campo y luego han logrado touchdown con tiro adicional.

Gol de campo de los Chiefs: 10-3 para los 49ers en la primera mitad

Los Chiefs se han quedado muy cerca del touchdown, pero tienen que conformarse con un gol de campo que deja el marcador 10-3 en el descanso.

