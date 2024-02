Los argumentos indiscutibles de Kylian Mbappé para que el Real Madrid afronte su fichaje

Kylian Mbappé demostró una vez su valía para ser considerado el atacante más en forma de Europa y justifica mucho más aún las razones que tiene el Real Madrid para tratar de contar con su fichaje para la próxima temporada.

Ante la Real Sociedad marcó su gol 31 en la temporada con unos números que dejan poco para la imaginación de la calidad que atesora en sus botas el delantero del equipo parisino, ya que los consiguió en los 30 partidos que lleva disputados en las cuatro competiciones que participa el PSG: Ligue 1, Champions League, Copa de Francia y Súpercopa gala.

Cada encuentro en el que participa el ‘7’ del PSG más se justifica el gran interés que viene mostrando el Real Madrid para hacerse con su fichaje, algo que, con el tiempo que se lleva hablando de esta novela, ya parece que hay una obsesión para que el delantero termine jugando para el equipo de Chamartín en la temporada siguiente.

Dudas sobre su futuro

A pesar de que aún no hay ningún tipo de indicios de si seguirá o no en París, cada partido en el que participa Mbappé es una atracción para todos los aficionados, porque aún sin tener su futuro decidido, públicamente, no se guarda nada cada vez que sale a un campo de juego.

Su marca de 31 goles lo tiene en lo más alto de todas las competiciones europeas en el que aventaja a Harry Kane (Bayern), que hizo 28 tantos, y a Viktor Gyokeres (Sporting Portugal), que marcó un gol menos.

Mbappé es el único jugador del ‘Top-Ten’ de Pichichis europeos que tiene más goles que partidos disputados y para hacer una comparación con los grandes goleadores, lleva 10 de ventaja a Erling Haaland, que ya es mucho decir.