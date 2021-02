Los 25 mil aficionados que asistan al Super Bowl recibirán paquete contra COVID-19 con gel y cubrebocas

Los 25 mil aficionados que asistirán este domingo al Raymond James Stadium de Tampa para presenciar el partido del Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers recibirán un paquete de protección contra la COVD-19, anunció este martes la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

El vicepresidente de comunicaciones de la NFL, Brian McCarthy, presentó a la prensa el contendido que será distribuido y cuyo uso será obligatorio en las tribunas: mascarilla, gel para manos y un protocolo impreso para los asistentes.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, firmó una orden ejecutiva que ordena el uso de cubre bocas en el centro de la ciudad, los vecindarios adyacentes al Raymond James Stadium y en lugares turísticos.

The #NFL is providing all 25,000 fans with these free PPE kits upon arrival at the stadium for #SBLV. All personnel and fans, including the 7,500 vaccinated health care heroes who are receiving free tickets from the NFL, will be required to wear face coverings through the game. pic.twitter.com/X4RrKuSj5c

— Brian McCarthy (@NFLprguy) February 2, 2021