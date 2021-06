Logan Paul quiere pelear contra Mike Tyson

Luego de que el youtuber Logan Paul peleara contra el exboxeador invicto Floyd Mayweather, la celebridad del internet parece estar preparado para regresar al cuadrilátero.

Y es que luego de que Logan Paul pudo aguantar los ocho rounds frente a Floyd Mayweather, el youtuber cree que puede vencer a Mike Tyson.

“Alguien mencionó a Mike Tyson. Mi abogado lo mencionó y él dijo: “No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad”. Yo digo, “acabo de pasar por todo esto”. No puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Es viejo, viejo”

LOGAN PAUL

FLOYD MAYWEATHER Y LOGAN PAUL (CLIFF HAWKINS / AFP / GETTY IMAGES VIA AFP)

¿Sería posible ver este encuentro? Pues si recordamos, hace tan solo unos meses vimos subir nuevamente a Mike Tyson al ring cuando se enfrentó a Roy Jones en una pelea de exhibición.

Aunque es un hecho que Mike Tyson evidentemente es mucho mayor que el youtuber, no podemos negar que sube al cuadrilátero sería como “The baddest man in the world?

¿Podría Logan Paul aguantar un golpe del ex campeón de peso pesado?

MIKE TYSON (TOMADA DE VIDEO)

Mike Tyson elogio a Logan Paul

Parece ser que a Logan Paul el aguantar la pelea contra Floyd Mayweather lo dejó fuera de este mundo.

Y es que ahora se le ha olvidado el elogio de Mike Tyson hacia él, luego de la fuerte crítica que hizo “Iron Mike” a la pelea o mejor dicho a “Money”, por pelear con un youtuber.

Sin embargo, Tyson, no dudo en echar flores a Logan Paul tras el “increíble” acto que realizó el pasado 6 de junio en el Hard Rock Stadium.

“Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes”

MIKE TYSON

Fuente: SDP