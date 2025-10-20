Llevan a cabo acciones sustentables rumbo al Mundial

Ciudad de México. En el marco del Mundial de Futbol 2026, Grupo Omnilife, dueño del equipo Chivas de Guadalajara, llevó a cabo una serie de acciones de sustentabilidad y gestión responsable de recursos a través de acciones que forman parte de cuidados del medio ambiente.

En un comunicado, la empresa destacó que el Estadio Guadalajara sustituyó los dispensadores de sus sanitarios por modelos Tork, lo que permitirá reducir hasta en un 70 por ciento el uso de consumibles, contribuyendo al medio ambiente y multiplicando la eficiencia.

Asimismo, plantaron más de mil árboles nativos con la participación de 210 colaboradores y voluntarios, esto como parte de su compromiso con la conservación de los ecosistemas locales.

De manera paralela, la empresa informó que continúa trabajando en la obtención de las más importantes certificaciones internacionales: LEED Silver O+M, que avala operaciones sostenibles en edificios; ISO 20121, enfocada en la gestión sostenible de eventos e ISO 14001, que garantiza la implementación de sistemas para minimizar el impacto ambiental.

“Estas acciones reflejan la congruencia entre los valores de la compañía y su forma de operar, fortaleciendo su posición como un referente en sostenibilidad dentro de la industria deportiva y empresarial mexicana”, destacó.