Lionel Messi recibe peculiar oferta del Íbis Sport Club

Lionel Messi culminó su contrato con el FC Barcelona y, en lo que se decide su futuro, las ofertas no le han dejado de llegar, incluyendo unas de equipos bastante peculiares.

Uno de ellos fue el Íbis Sport Club, autodenominado el “peor equipo del mundo”, el que le hizo una más que ‘interesante’ oferta a Lionel Messi.

Contrato de 15 años y decir que Pelé es mejor que Maradona, la condición para Lionel Messi

Fue a través de Twitter donde el equipo brasileño lanzó su oferta para Lionel Messi, en la que destaca un contrato de 15 años y decir que Pelé es mejor que Maradona.

“Hola, nosotros estamos muy contentos porque su contratito está cerrando. Por eso, estamos acá con una propuesta para usted jugar por el peor equipo del mundo”

Íbis Sport Club. El “peor equipo del mundo”

Otros puntos que le piden a Messi para contratarlo es que no puede meter muchos goles, ni ser campeón, además de que no puede usar el número 10, que ya está ocupado.

15 años de contrato, iniciando el 1 de julio

Salario de productividad, el cual se debe ganar en la cancha

No puede hacer muchos goles o rescindirían del contrato

No puede ser campeón o de igual forma terminaría su relación

No puede usar el ’10′ en su camiseta ya que le pertenece a Mauro Shampoo

Debe jurar frente a un espejo, tres veces, que Pelé es mejor que Maradona

Íbis Sport Club, el “peor equipo del mundo” que quiere fichar a Lionel Messi

El Íbis Sport Club es un equipo brasileño fundado en 1938 que en la actualidad milita en el Campeonato Pernambucano Serie A2 y es conocido como el “peor equipo de Brasil y el mundo”.

Pero, ¿por qué se ganó ese no tan buen mote? Y es que el Íbis Sport Club, equipo que ofertó por Messi, tuvo una racha de 80 partidos (aproximadamente) sin conocer la victoria.

Este lapso duró tres años y once meses entre 1980 y 1984, racha que fue registrada en el Libro de los Récords Guinness.

Esta no es la primera ocasión que el equipo brasileño intenta fichar a Messi, pues lo hicieron hace un año, además de que también han intentado fichar a Thomas Mülller y José Mourinho.

