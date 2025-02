Lionel Messi explotó contra el árbitro tras empate del Inter Miami: ‘Sos un cagón’

Lionel Messi hizo berrinche tras el Inter Miami vs New York City, duelo que terminó 2-2. Al delantero argentino no le gustó nada el arbitraje de Alexis Da Silva, por lo que se le fue encima cuando finalizó el encontronazo de MLS.

El ariete no solo insultó al árbitro central, también fue a ver a uno de los asistentes, con quien se la Pulga se hizo de palabras.

Messi insultó al árbitro y lo amonestaron

Lionel Messi dejó muy en claro que no le gustó el arbitraje de Alexis Da Silva, ya que se dieron algunas acciones trascendentales en el partido que no se decantaron a favor de las Garzas.

Durante el encontronazo, se dio la expulsión del zaguero Tomás Avilés, así como una fuerte falta de Strahinja Tanasijevic sobre Luis Suárez. Los futbolistas del Inter Miami pidieron que el juez sacara la segunda amarilla, pero el colegiado consideró que no había argumentos para expulsar al defensor del New York City.

Messi consideró que su equipo fue perjudicado, así que cuando terminó el duelo rápidamente se dirigió al silbante, a quien le gritó en la cara “¡Sos un cagón!“, como se pudo observar en los videos que se compartieron en las redes sociales.

Alexis Da Silva no se quedó de brazos cruzados, así que le sacó la amarilla al capitán del Inter Miami por insultarlo. Leo siguió reclamando, pero el colegiado decidió ignorarlo.

Messi también se encaró con uno de los asistentes

El show de Lionel Messi no se quedó en los insultos, ya que también se encaró con uno de los árbitros asistentes cuando finalizó el encuentro.

La polémica acción fue difundida en redes sociales. En el clip, se puede apreciar el momento en donde Leo se acerca al asistente, con quien se hace de palabras e, incluso, lo toma del cuello.

Con información de FoxSports