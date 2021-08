Liga MX derrota a la MLS en el ‘Concurso de Habilidades’

Este miércoles se llevará a cabo el tan esperado Juego de Estrellas de la MLS frente a las figuras de la Liga MX, pero antes se realizó el Concurso de Habilidades.

Ocho jugadores de cada una de las ligas son los encargados de mostrar sus mejores habilidades, demostrando el porqué son los mejores futbolistas de su liga.

La Liga MX fue la que, de manera dramática, derrotó a la MLS gracias a un soberbio disparo de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez que se estrelló en el poste y entró a la portería.

Cabecita Rodríguez logra el disparo del triunfo para la Liga MX

El último reto fue el de ver quién lograba pegarle en más ocasiones al travesaño. La MLS fue la que primero llegó a 25 disparos, con lo que tenía que pegarle al larguero desde medio campo.

Sin embargo, la Liga MX dio alcance y fue Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez quien logró estrellar el balón en el travesaño y así darle el triunfo al equipo mexicano

Jonathan Rodriguez hits the crossbar from midfield and wins it all for @LigaBBVAMX.

