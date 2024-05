Liga MX: Así se jugarán los cuartos de final del Clausura 2024

La victoria del Pachuca sobre el Necaxa definió todos los cruces de la Liguilla del Clausura 2024. Los ocho boletos ya tienen dueño y a partir de la semana que viene, se llevarán a cabo los cuartos de final de la misma.

El play-in tuvo a los Tuzos y a Pumas como los ganadores de los últimos dos lugares y ahora, cuatro partidos apasionantes protagonizarán la fiesta grande del futbol mexicano.

Por ahora no están definidos los días y horarios de cada serie; sin embargo, ya están los cruces definidos y serán de la siguiente manera:

América vs Pachuca

Cruz Azul vs Pumas

Toluca vs Chivas

Rayados vs Tigres