Liga MX: Así quedan los juegos del Play-In por los últimos dos boletos del Clausura 2024

Finalizó la Fase Regular del Clausura 2024 de la Liga MX y solo quedan dos boletos para la ansiada Liguilla: misma que cuatro equipos disputarán con todo luego de no quedar entre los primeros seis lugares de la tabla general.

Tras 17 jornadas llenas de intensidad, seis equipos ya tienen su boleto directo a los Cuartos de Final del Clausura 2024, en donde se pudo confirmar que habrá una nueva edición del Clásico Regio, y solamente dos clubes más serán recibidos en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Te dejamos todos los detalles de los duelos de Play-In del Clausura 2024 de la Liga MX, así como también el cómo podría quedar la Liguilla en busca de un nuevo campeón en el futbol mexicano.

¿Cómo quedaron los partidos de Play-In del Clausura 2024 de la Liga MX?

Luego del triunfo de Monterrey en el último suspiro de la Fase Regular de la Liga MX, Necaxa fue desplazado a los puestos de Play-In y tendrá que sacar todo su arsenal para estar en la Liguilla.

Por otro lado, Pachuca también dejó escapar su oportunidad y tendrá que demostrar que es un contendiente al título cuando busque su boleto a los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga MX.

En esta ronda de Play-In, el ganador de la primera llave (entre el séptimo y octavo lugar) obtiene el boleto a Liguilla de manera; por otro lado, el perdedor se enfrentará al vencedor del segundo cruce (entre el noveno y décimo):

Pachuca (7) vs (8) Pumas

Necaxa (9) vs (10) Querétaro

¿Cómo quedaría la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX?

América (1) vs Ganador del duelo de Play-In (8)

Cruz Azul (2) vs Pachuca | Pumas

Toluca (3) vs Chivas (6)

Monterrey (4) vs Tigres (5)

Con información de El Financiero