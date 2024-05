Lewandowski desafía a Mbappé: «No nos da miedo»

Robert Lewandowski (Varsovia, 1988) ya está focalizado en la próxima campaña. Quiere marcar más goles que la temporada pasada y asegura que la llegada de Mbappé al Madrid no le da miedo. Y lo que tiene muy claro es que en la final de la Champions League será un aficionado más del Borussia de Dortmund, equipo en el que jugó hace años. El polaco atiende a MARCA como embajador de G2A.com.

P- ¿Qué le ha pasado al Barcelona esta temporada?

R- Sabemos que podíamos y deberíamos haberlo hecho mejor. Pero tengo la sensación de que empezaremos mejor la próxima temporada, es otro capítulo nuevo. Todo lo que ha pasado ya se ha acabado, aunque queda la Eurocopa. En el equipo tenemos la sensación de que estamos listos para preparar la próxima temporada. Pudimos haber ganado algún título en este ejercicio, pero en algunas fases de esta temporada tuvimos altibajos. Y si quieres ganar títulos debes estar siempre al mismo nivel, jugar el mejor fútbol… Tenemos potencial, estoy seguro de que la próxima temporada jugaremos mejor.

La experiencia que tenemos que sacar este año es que tenemos que aprender a ganar los partidos que no jugamos bien

P- ¿Qué espera de la 24-25?

R- Espero empezar luchando por LaLiga. Esta temporada, el Real Madrid nunca perdió puntos, incluso cuando no jugó bien. Sólo perdió un partido, creo, y empataron cinco o seis. Sin embargo, se impusieron en muchos partidos marcando goles en los últimos minutos. Si quieres ganar LaLiga, tienes que saber cómo ganar los encuentros en los que no estás bien. Ellos, este año, no perdieron los puntos incluso jugando mal, y esta es la experiencia que tenemos que aprender nosotros de cara a la próxima temporada: ganar los partidos incluso si no tenemos nuestro mejor día.

P- Hablando de la próxima temporada, ¿usted se quedará? Hay muchas informaciones que le colocan fuera del Barcelona.

R- Hay muchos rumores sobre muchas cosas, los hay de todo tipo. Mi cabeza sólo está en empezar y estar listo con el Barcelona la próxima temporada, en dar un paso adelante en nuestro juego. Es lo que puedo decir y lo que está en mi cabeza.

Cruzaré los dedos por el Dortmund; el Madrid siempre es el Madrid pero a veces las cosas que nunca pasan, suceden

P- En los próximos días, se disputa la final de la Champions League. ¿Apoyará al Borussia Dortmund?

R- Sí, les apoyaré. Me lo puedo imaginar, porque jugué una final en Wembley con el Dortmund. Recuerdo el camino, el ambiente… Para Reus será el último partido, puede ser su legado. Para el Dortmund es la segunda final de Champions y, aunque se enfrenta al Real Madrid que siempre es el Real Madrid, a veces cosas que nunca pasan, suceden. Cruzo los dedos por el Dortmund, por su puesto.

P- ¿Qué le dice a los jugadores jóvenes del Barcelona? ¿Actúa como un hermano mayor?

R- No sólo como un hermano mayor, también como su padre… (risas) Intento apoyarles y ayudarles. Pero también intento sacar de ellos las cosas que ni ellos son conscientes de que tienen y pueden ofrecer. Les empujo para que den un poco más, porque veo que tienen un enorme potencial. Son chicos increíbles y siempre quieren más y más. Deben aprovechar las oportunidades que les da el club, que no son fáciles de tener. Ahora, las expectativas con ellos tal vez son menores, pero deben estar preparados para cuando se les exija más. Deben creer que pueden hacer más. Hay que encontrar el perfecto equilibrio entre los jóvenes y los veteranos porque estos les pueden ayudar y también al equipo en los momentos difíciles. La temporada tiene muchos partidos y no puede ser tan irregular, no puede ser que unos partidos se jueguen muy bien y en otros, aunque no juegues mal, bajes el nivel. Mira el Real Madrid, tiene jugadores experimentados, como Kroos y Modric, Rüdiger y Courtois, y otros jóvenes, y si quieres tener éxito tienes que buscar el equilibrio perfecto.

Mbappé es increíble y el Madrid será más fuerte, pero si somos un equipo y trabajamos juntos podremos ganarle

P- ¿Asusta un Real Madrid con Mbappé?

R- Todavía no es oficial pero parece que todos los caminos le llevan al Real Madrid. ¿Miedo? No, por supuesto que es un jugador increíble y si va al Real Madrid, será un equipo muy fuerte. Pero nuestra mentalidad debe ser que no importa los buenos jugadores que tenga, si somos un equipo y trabajamos juntos, podemos ganarle. Tenemos que estar listos desde el primer partido y los primeros minutos porque el Real Madrid seguramente necesitará tiempo, no jugará bien al principio y perderá puntos, y tenemos que aprovecharlo. No para cogerlos sino para estar por delante de ellos. Como hace dos temporadas, en la que hubo partidos que no pudimos ganar pero que no perdimos.

P- ¿Han echado de menos a Gavi más de lo que esperaban?

R- Desde el principio sabíamos que le echaríamos de menos. Es un tipo de jugador que cuando el partido no va bien, con sus movimientos y agresividad, levanta al equipo. Una plantilla necesita este tipo de jugadores y por eso le echamos de menos. Pero no le tenemos, y ahora lo que podemos hacer es esperar a que vuelva. Es un jugador especial, desde que llegué vi que tenía algo que el equipo necesita. Tiene talento y agresividad. A veces hay que pararle, pero otras es el que tira del equipo y dice ‘venga chicos, vamos’. Empuja. Y tiene gran personalidad, es un chico muy agradable al que todo el mundo quiere. Estoy esperándole, quiero que vuelva pronto. Pero no hay que presionarle, aunque viendo cómo está trabajando estoy seguro de que todo irá bien.

Mi objetivo para la próxima temporada es marcar más goles que en mi primer año

P- Se le ha complicado el Pichichi en estas últimas jornadas…

R- Sí, en los últimos partidos ya sabíamos que era difícil ganarlo. Si no este año, el próximo. Estoy seguro de que la próxima temporada voy a meter más goles que en esta. Mi idea y mi meta es marcar más goles que en el primer año en el Barça. Sé que estoy listo y lo puedo hacer. Seguro.

P- ¿Por qué trabaja con G2A.com?

R- Desde el principio, vimos que podíamos ir juntos y cooperar. Para mí fue increíble trabajar con la compañía más importante del sector. Fue fácil decidirme, siempre quise trabajar con una compañía que tiene ideas muy parecidas a las mías. Siempre me ha gustado esta empresa, y desde el primer momento me gustó la propuesta que me hicieron para trabajar juntos. Me gustó todo, fue fácil decidirme.

P- ¿Qué tipo de juegos le gustan? ¿Los de fútbol?

R- No, no sólo juego al fútbol. También lo hago al Fórmula 1, al Call of Duty… El fútbol no es a lo que más juego. Me gusta encontrar el equilibrio y desconectar de fútbol con otras cosas.