LeBron James rompe en llanto tras muerte de Kobe Bryant

Kobe Bryant, uno de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió este domingo, 26 de enero, en un accidente de helicóptero.

LeBron James in tears as he exits the Los Angeles Lakers team plane following the news of Kobe Bryant’s death. James passed Kobe for 3rd on the all-time scoring list yesterday. pic.twitter.com/b0QzqGXB7R

