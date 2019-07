Leandro Carrijo cumple su sueño con los Bravos de Juárez

Leandro Carrijo es el máximo anotador en la historia de los Bravos con 69 goles, conseguidos en un lapso de cuatro años, además de ser uno de los tres jugadores que están conF Juárez desde que inició el proyecto, situación que lo ilusiona al dar el salto a Primera División.

“Muchos dicen que los sueños no se cumplen, hace seis años que llegué a México con la ilusión de estar en Primera División, muchas cosas pasaron y ahora no puedo dejar ir esta oportunidad, daré lo mejor de mí como siempre lo he hecho, con goles o sin goles me siento contento. La afición es lo mejor de cada 15 días, escuchándolos, para nosotros es lo máximo, lo mejor que puede pasar en cada partido y ahora en primera división seguro nos apoyarán más”, comentó Carrijo.

Carrijo reconoció la seriedad del proyecto, aunado a que en el debut de Bravos ante Atlas podría marcar su gol 70 con la playera de los Bravos, número que sería especial para el atacante brasileño.

“En lo personal es una marca histórica, no es fácil llegar a esos números, es mucho trabajo detrás y espero que sea un partido especial y que sea un buen torneo, si después se da mi gol 70 será muy bueno”, dijo.

Como uno de los jugadores que han jugado todos los torneos que tiene Bravos desde Liga de Ascenso, Leandro es un referente, y no rehúye a esa responsabilidad:

“Eso se conquista, no se compra, se gana con trabajo, y lo que he hecho en este equipo se refleja en cada año. Para mí es muy importante, todos saben que el equipo es primero y hay que defender el escudo. Yo hago mi trabajo, dejo que los números hablen por sí solos, la historia se hace con números. Aún tengo mucho por dar a este equipo y a esta ciudad”, finalizó.

Bravos debutará este viernes 19 de julio ante el Atlas en el Estadio Jalisco, en lo que será su primer partido en la historia en la Primera División, y el regreso del futbol del máximo circuito a Ciudad Juárez tras ocho años de espera.